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ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Schottland vs. Marokko heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
Schottland - Marokko
Schottland
Marokko

Bei der WM kommt es zum Gruppenspiel zwischen Schottland und Marokko. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Schottland und Marokko treffen in der Nacht auf Freitag, den 20. Juni 2026, im Gillette Stadium in Foxborough im zweiten Gruppenspiel der WM-Gruppe C aufeinander. Beide Mannschaften gehen mit einem Erfolgserlebnis aus dem Auftaktspiel in dieses Duell.

Schottland feierte gegen Haiti den ersten WM-Sieg seit 1990 – ein 1:0, das die Tartan Army in Hochstimmung versetzt hat. Steve Clarkes Mannschaft weiß, dass ein weiterer Dreier die Tür zum Achtelfinale weit aufstoßen würde.

Marokko hat sich gegen Brasilien mit einem 1:1 behauptet und damit gezeigt, dass die Atlas Lions auf höchstem Niveau mithalten können. Das Remis gegen den fünfmaligen Weltmeister war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer konzentrierten, mutigen Leistung.

Im Mittelfeld stach besonders Ayyoub Bouaddi heraus. Der Teenager agierte gegen Brasilien mit einer Reife, die weit über sein Alter hinausgeht – ruhig am Ball, präzise im Passspiel und furchtlos gegen prominente Gegenspieler. Er dürfte auch gegen Schottland eine zentrale Rolle spielen.


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Für Schottland geht es darum, den Schwung aus dem Haiti-Spiel mitzunehmen. Routiniers wie John McGinn und Scott McTominay werden gefragt sein, Stabilität und Torgefahr zu verbinden.

Das Spiel hat direkten Einfluss auf die Gruppenspitze. Wer hier punktet, nimmt eine starke Ausgangsposition für den letzten Spieltag gegen Brasilien mit. Wo und wie Sie die Partie live verfolgen können, erfahren Sie im Folgenden.

Das Spiel zwischen Schottland und Marokko beginnt am 20.06.2026 um 00:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Schottland vs. Marokko heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird für das Gruppenspiel zwischen Schottland und Marokko nicht angeboten. Die Begegnung zählt zu den insgesamt 44 WM-Partien, die ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sind. Wer die Partie live verfolgen möchte, kommt daher um ein gültiges Abonnement des Streaminganbieters nicht herum. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann.

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Anstoßzeit Schottland gegen Marokko

Schottland vs. Marokko: Aufstellungen

Schottland vs Marokko Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Schottland crest
Schottland
SCO
Aufstellung
Marokko crest
Marokko
MAR
4-2-3-1
1A. Gunn13J. Hendry5G. Hanley2A. Hickey3A. Robertson17B. Gannon-Doak7J. McGinn19L. Ferguson4S. McTominay10C. Adams20L. Shankland1Y. Bounou3N. Mazraoui14I. Diop18C. Riad2A. Hakimi23B. El Khannouss8A. Ounahi6A. Bouaddi10B. Diaz24N. El Aynaoui11I. Saibari
Marokko crest
Marokko
MAR
4-4-2
Schottland

Startelf

Marokko

Trainer

  • S. Clarke
  • M. Ouahbi

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

SCO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

MAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Schottland kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Zuletzt gewann die Mannschaft gegen Haiti mit 1:0 beim WM-Auftakt am 14. Juni. Zuvor gab es ein deutliches 4:1 gegen Curaçao sowie ein 4:0 gegen Bolivien in der Vorbereitung. Die beiden Niederlagen stammen aus Freundschaftsspielen gegen die Elfenbeinküste (0:1) und Japan (0:1). Schottland erzielte in den letzten fünf Spielen zehn Tore und kassierte drei.

Marokko weist in den jüngsten fünf Partien drei Siege und zwei Unentschieden auf. Das 1:1 gegen Brasilien am 13. Juni war das bislang anspruchsvollste Spiel dieser Serie. Davor gab es ein weiteres 1:1 gegen Norwegen sowie Siege gegen Madagaskar (4:0), Burundi (5:0) und Paraguay (2:1). Die Atlas Lions erzielten in diesem Zeitraum 13 Tore und kassierten lediglich zwei.


Bilanz direkte Duelle


Schottland vs. Marokko: Die Tabellen

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