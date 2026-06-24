Schottland und Brasilien treffen am Mittwoch heute Nacht im Hard Rock Stadium in Miami im abschließenden Gruppenspiel der WM-Gruppe C aufeinander.

Die Schotten stehen nach der 0:1-Niederlage gegen Marokko unter Druck. Steve Clarke braucht einen Sieg, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren – und das gegen einen der Turnierfavoriten.

Brasilien hingegen reist als Tabellenführer der Gruppe C nach Miami. Carlo Ancelottis Mannschaft gewann das zweite Gruppenspiel gegen Haiti souverän mit 3:0, nachdem der Auftakt gegen Marokko mit einem 1:1-Remis geendet hatte.

Die Selecao könnte vor dem Spiel gegen Schottland einen entscheidenden Personalzuwachs verbuchen. Neymar, der die ersten beiden Partien wegen einer Wadenverletzung verpasst hatte, ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Lucas Paquetá bezeichnete den Santos-Star als "sehr wichtig" für das Team. Roberto Carlos ist überzeugt, dass Brasilien mit Neymar auf dem Platz "noch viel besser" wird.

Auf der anderen Seite ist Scott McTominay der Mann, auf den Schottland baut. Der Napoli-Mittelfeldstratege hat sich in dieser Saison als Schlüsselspieler für Klub und Nationalmannschaft etabliert und soll auch in Miami der Taktgeber der Tartan Army sein.

Auf Brasiliens Flügel gibt es derweil Sorgen um Raphinha. Der Barcelona-Angreifer zog sich im Spiel gegen Haiti eine Muskelverletzung zu, und sein Einsatz gegen Schottland ist fraglich.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr weiter unten.

Das Spiel zwischen Schottland und Brasilien beginnt am 25.06.2026 um Mitternacht.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Schottland vs. Brasilien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Übertragen wird das Duell zwischen Schottland und Brasilien exklusiv von MagentaTV. Eine Free-TV-Übertragung wird nicht geboten. MagentaTV hält also die Rechte an der Begegnung und zeigt im Rahmen der Endrunde sämtliche Partien live - der Zugriff ist allerdings nur mit einem gültigen Abo möglich. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann.

Parallel zur Partie Marokko gegen Haiti bietet MagentaTV zudem eine Konferenz mit beiden Begegnungen an.

Anstoßzeit Schottland gegen Brasilien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe C Miami Stadium

Schottland vs. Brasilien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 11 Raphinha

Form

Schottland kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte die Mannschaft von Steve Clarke drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt verloren die Schotten das WM-Gruppenspiel gegen Marokko mit 0:1. Zuvor gelang ein 1:0-Auswärtssieg gegen Haiti beim WM-Auftakt. In den Vorbereitungsspielen schlug Schottland Bolivien mit 4:0 und Curaçao mit 4:1, unterlag aber der Elfenbeinküste mit 0:1.

Brasilien präsentiert sich in starker Form. Die Selecao gewann vier der letzten fünf Spiele und trennte sich lediglich einmal unentschieden. Das jüngste WM-Spiel endete mit einem deutlichen 3:0 gegen Haiti. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Marokko zum Turnierauftakt. In der WM-Vorbereitung schlug Brasilien Panama mit 6:2 und Kroatien mit 3:1.





Bilanz direkte Duelle

SCO Letztes Spiel BRA 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Brasilien 2 - 0 Schottland 0 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Das direkte Duell zwischen den beiden Nationen ist historisch dünn besetzt. Der jüngste und einzige Vergleich im vorliegenden Datensatz datiert vom 27. März 2011, als Brasilien Schottland in einem Freundschaftsspiel mit 2:0 bezwang.





Schottland vs. Brasilien: Die Tabellen

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