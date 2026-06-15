Saudi Arabien und Uruguay treffen in der Gruppe H der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel findet im Hard Rock Stadium in Miami statt und ist das erste Gruppenspiel beider Mannschaften in diesem Turnier.

Für Saudi Arabien ist es die Chance, nach dem legendären Sieg über Argentinien bei der WM 2022 erneut für eine Überraschung zu sorgen. Georgios Donis betreut die Grünen Falken, die sich über die asiatischen Playoffs für das Turnier qualifiziert haben.

Uruguay reist unter Marcelo Bielsa an – einem Trainer, der La Celeste in eine pressingorientierte, taktisch disziplinierte Mannschaft verwandelt hat. Federico Valverde von Real Madrid ist das Herzstück im Mittelfeld, flankiert von Manuel Ugarte und Rodrigo Bentancur.

Die Südamerikaner qualifizierten sich als Vierter der CONMEBOL-Qualifikation und hatten dabei Mühe, Tore zu erzielen. In acht der letzten zwölf Qualifikationsspiele blieb Bielsa-Elf ohne Torerfolg.

Saudi Arabien hat im Kader nur einen Spieler, der außerhalb des Landes spielt: Rechtsverteidiger Saud Abdulhamid, der bei Lens unter Vertrag steht. Kapitän Salem Al-Dawsari, zweifacher asiatischer Fußballer des Jahres, bleibt die entscheidende Figur im Angriff.

Die Partie verspricht ein taktisch interessantes Duell zwischen Bielsas hochintensivem Pressing und der technischen Qualität der Saudis. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Saudi Arabien und Uruguay beginnt am 16.06.2026 um 0 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Saudi-Arabien vs. Uruguay heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Um Saudi-Arabien gegen Uruguay live zu sehen, könnt Ihr zwischen der Live-Berichterstattung des ZDF respektiv sportstudio.de und MagentaTV wählen.

In der Free-TV-Übertragung des Zweiten ist Kommentator Oliver Schmidt im Einsatz. MagentaTV, wo alle Spiele der WM live zu sehen sind, setzt auf Benni Zander.

Anstoßzeit Saudi Arabien gegen Uruguay

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Miami Stadium

Saudi Arabien vs. Uruguay: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 1 N. Alaqidi Verletzungen und Sperren 4 R. Araujo

Form

Saudi Arabien kommt mit einer durchwachsenen Vorbereitung ins Turnier: zwei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Die jüngste Begegnung endete mit einem torlosen Remis gegen Senegal am 9. Juni 2026. Zuvor gewannen die Saudis 3:0 gegen Puerto Rico, verloren aber 1:2 gegen Ecuador und 1:2 gegen Serbien. Eine 0:4-Niederlage gegen Ägypten im März komplettiert ein Bild, das fünf erzielte und neun kassierte Tore zeigt.

Uruguay präsentiert sich stabiler: vier Partien ohne Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Algerien, davor trennten sich die Uruguayer 1:1 von England. Der einzige Ausreißer in dieser Phase war eine 1:5-Niederlage gegen die USA im November 2025. Ein 0:0 gegen Mexiko und ein 2:1-Sieg über Usbekistan runden die Bilanz ab. Insgesamt erzielte Bielsa-Elf drei Tore und kassierte sechs – die Defensivleistungen in den jüngsten Partien waren jedoch deutlich solider.





Bilanz direkte Duelle

Das bisher letzte Aufeinandertreffen fand bei der WM 2018 statt, als Uruguay Saudi Arabien mit 1:0 besiegte. Davor trennten sich beide Mannschaften im Oktober 2014 in einem Freundschaftsspiel in Saudi Arabien 1:1. Das einzige weitere bekannte Duell endete im März 2002 mit einem 3:2-Sieg für Saudi Arabien. Aus drei Begegnungen geht je ein Sieg auf jede Seite sowie ein Unentschieden hervor.





Saudi Arabien vs. Uruguay: Die Tabellen

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