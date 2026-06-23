Portugal und Usbekistan treffen in der WM-Gruppe K aufeinander – das Spiel findet im Houston Stadium in Houston statt. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im weiteren Turnierverlauf.

Die Selecao stehen nach dem enttäuschenden 1:1-Auftakt gegen die DR Kongo unter Druck. Roberto Martinez hält trotz wachsender Kritik an Cristiano Ronaldo als Stammspieler fest – der Kapitän blieb gegen die DR Kongo über 90 Minuten auf dem Platz, war jedoch kaum am Spiel beteiligt.

Die Debatte um Ronaldos Rolle reißt nicht ab. Stimmen aus dem Fußball fordern einen Wechsel auf der Stürmerposition, während Ruben Dias die Mannschaft zur Geschlossenheit aufruft und betont, externe Kritik gehöre für Portugal schlicht dazu.

Usbekistan erlebte ebenfalls einen schwierigen Start: Die Weißen Wölfe verloren ihr Auftaktspiel gegen Kolumbien mit 1:3. Trainer Fabio Cannavaro braucht dringend Punkte, um die Chance auf das Sechzehntelfinale zu wahren.

Für Usbekistan ist jedoch allein die Teilnahme an dieser WM historisch – als erstes zentralasiatisches Land überhaupt haben sie sich für das Turnier qualifiziert. Die Erwartungen sind groß, doch die Ergebnisse in den vergangenen Wochen stimmen wenig optimistisch.

Portugal ist in der Tabelle der Gruppe K auf Rang drei, Usbekistan auf Rang vier. Beide Teams wissen: Ein Sieg hier ist Pflicht. Wo und wann das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Portugal und Usbekistan beginnt am 23.06.2026 um 19 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Portugal vs. Usbekistan heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Ihr habt mehrere Möglichkeiten, das Duell mit Portugal live zu verfolgen: Die Partie wird sowohl im Free-TV bei der ARD als auch bei MagentaTV übertragen. Der Telekom-Anbieter zeigt sämtliche WM-Spiele live.

Bei MagentaTV begleitet Christina Rann die Begegnung am Mikrofon. Für die ARD übernimmt Philipp Sohmer den Kommentar.

Anstoßzeit Portugal gegen Usbekistan

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Houston Stadium

Portugal vs. Usbekistan: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Portugal kommt mit einer gemischten Bilanz in die Partie: Aus den jüngsten fünf Spielen holte die Mannschaft drei Siege und zwei Unentschieden. Der letzte Auftritt war das 1:1 gegen die DR Kongo bei der WM – ein Ergebnis, das für Diskussionen sorgte. Davor gewann Portugal seine Testspiele gegen Nigeria (2:1) und Chile (2:1) sowie gegen die USA (2:0).

Usbekistan hingegen hat zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:3 gegen Kolumbien bei der WM. Auch gegen die Niederlande (1:2) und Kanada (0:2) gab es Niederlagen in der WM-Vorbereitung. Lediglich die Siege gegen Venezuela und Gabun (3:1) aus dem März zeigen, dass die Mannschaft grundsätzlich zu Treffern in der Lage ist.





Bilanz direkte Duelle

POR Letztes Spiel UZB 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Portugal 5 - 2 Usbekistan 5 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

In der jüngsten dokumentierten Begegnung zwischen Portugal und Usbekistan – einem Freundschaftsspiel am 18. September 2012 – gewann Portugal deutlich mit 5:2.





Portugal vs. Usbekistan: Die Tabellen

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