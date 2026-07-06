Portugal und Spanien treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel findet im AT&T Stadium in Arlington, Texas, statt – ein iberisches Duell auf der größten Fußballbühne der Welt.









Portugal steht nach einem dramatischen 2:1-Sieg gegen Kroatien im Achtelfinale. Das Spiel war von einer heftigen VAR-Kontroverse überschattet: Ein kroatischer Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsposition aberkannt.

Roberto Martínez führt eine Mannschaft ins Feld, in der Cristiano Ronaldo trotz wachsender Kritik an seiner Rolle weiterhin gesetzt ist. Der 41-jährige Stürmer steht bei seiner sechsten WM-Teilnahme und bleibt das Gesicht der Seleção – auch wenn die Diskussion über seine Berechtigung im Kader nicht verstummt.

Spanien reist als bislang makellose Mannschaft nach Arlington. Luis de la Fuentes Team gewann die Gruppe H souverän, besiegte Österreich im Sechzehntelfinale dann mit 3:0 und hat in diesem Turnier noch kein Gegentor kassiert. Mit Lamine Yamal, Pedri und Rodri im Mittelfeld verfügt La Roja über die wohl ausgewogendste Mannschaft des Turniers.

Die Spanier sind seit dem 9. März 2024 ungeschlagen – eine Serie von über 26 Pflichtspielen ohne Niederlage. Diese Form macht sie zum Favoriten, auch wenn Portugal natürlich ein starker Gegner ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Das Spiel zwischen Portugal und Spanien beginnt am 06.07.2026 um 21:00 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Portugal vs. Spanien heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Achtelfinale zwischen Portugal und Spanien wird bei zwei unterschiedlichen Sendern live übertragen.

Zunächst einmal könnt Ihr das Duell zwischen Cristiano Ronaldos Portugiesen und Lamine Yamals Spaniern mit einem Abo bei MagentaTV live sehen. Beim Pay-TV-Sender wird das Achtelfinale von Markus Höhner kommentiert.

Spanien vs. Portugal läuft aber auch live im Free-TV, hier ist das ZDF die richtige Anlaufstelle. Via sportstudio.de oder die ZDF-Mediathek gibt es das Achtelfinale auch kostenlos im Live Stream.

Anstoßzeit Portugal gegen Spanien

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

Portugal vs. Spanien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Portugal kommt mit einer gemischten, aber letztlich erfolgreichen WM-Bilanz ins Achtelfinale: drei Siege, zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war das knappe 2:1 gegen Kroatien am 2. Juli. Zuvor gab es ein torloses 0:0 gegen Kolumbien und ein überzeugendes 5:0 gegen Usbekistan. Insgesamt erzielte Portugal in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte drei.

Spanien präsentiert sich deutlich konstanter: vier Siege und ein Unentschieden in den letzten fünf Begegnungen. Das 3:0 gegen Österreich am 2. Juli war der bislang klarste Auftritt im Turnier. Dazu kamen ein 4:0 gegen Saudi-Arabien und ein 1:0 gegen Uruguay. Das einzige Unentschieden war das 0:0 zum Turnierauftakt gegen Kap Verde. Spanien erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und ließ nur ein Gegentor zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete am 8. Juni 2025 im Finale der UEFA Nations League mit einem Sieg für Portugal nach Elfmeterschießen.

Davor hatte Spanien im September 2022 mit 1:0 in Lissabon gewonnen, während das Hinspiel derselben Nations-League-Saison im Juni 2022 1:1 geendet hatte. Die drei vorangegangenen Duelle – zwei Freundschaftsspiele und ein weiteres Nations-League-Match – endeten allesamt mit einem Remis. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen gewann Spanien einmal, Portugal kein einziges Mal; drei Partien endeten unentschieden.





Portugal vs. Spanien: Die Tabellen

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