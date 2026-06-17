Portugal und DR Kongo treffen in der Gruppenphase der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel findet im Houston Stadium in Houston statt und ist das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften bei einer WM-Endrunde.

Für Portugal beginnt das Turnier mit einem klaren Auftrag: Gruppensieger werden und den Schwung aus einer überzeugenden WM-Qualifikation mitnehmen. Roberto Martinez hat einen Kader versammelt, der auf dem Papier zu den stärksten des Turniers zählt. Cristiano Ronaldo, der zuletzt Fitness-Zweifel entschieden zurückgewiesen hat, führt die Selecao als Kapitän in das Turnier.

Das portugiesische Team reist mit einer emotionalen Bürde an. Die Mannschaft trägt den Verlust von Diogo Jota in sich, einem geliebten Teamkollegen, dem die Spieler mit Gedenkbändern am Handgelenk während des Trainings in Miami Tribut zollten. Dieser Zusammenhalt könnte Portugal in den kommenden Wochen zusätzliche Kraft verleihen.

DR Kongo hingegen bestreitet die WM-Endrunde mit breiter Brust. Die Leoparden haben sich über ein WM-Playoff-Qualifikationsspiel gegen Jamaika für das Turnier qualifiziert und wollen in der Gruppe K für Furore sorgen. Trainer Sebastien Desabre hat seine Mannschaft auf diesen Moment vorbereitet.









Die jüngsten Testspiele zeigen ein gemischtes Bild für die Kongolesen. Einem torlosen Remis gegen Dänemark folgte eine Niederlage gegen Chile. Dennoch bleibt die Mannschaft ein unangenehmer Gegner, der körperlich robust und taktisch diszipliniert auftreten kann.

Die Partie verspricht ein interessantes Kräftemessen zwischen dem europäischen Favoriten und einer afrikanischen Mannschaft, die nichts zu verlieren hat. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Portugal und DR Kongo beginnt am 17.06.2026, 19:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Portugal vs. DR Kongo heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Für die Partie zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo stehen sowohl Pay-TV- als auch Free-TV-Übertragungen zur Verfügung. Die kostenpflichtige Übertragung zeigt MagentaTV, wo Alex Kilch das Spiel kommentiert. Während des gesamten Turniers sind dort alle Begegnungen live zu sehen.

Zusätzlich wird die Partie auch im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream des ZDF ausgestrahlt. Dort begleitet Claudia Neumann das Spiel als Kommentatorin.

Anstoßzeit Portugal gegen DR Kongo

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Houston Stadium

Portugal vs. DR Kongo: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Portugal kommt mit drei Siegen aus den jüngsten vier Pflichtspielen und Freundschaftsspielen in das Turnier. Der bislang deutlichste Auftritt war ein 9:1-Erfolg gegen Armenien in der WM-Qualifikation. Zuletzt besiegte die Selecao Nigeria mit 2:1 und Chile ebenfalls mit 2:1. Einziger Dämpfer war ein torloses Remis gegen Mexiko. Insgesamt erzielte Portugal in diesen fünf Partien 14 Tore bei drei Gegentoren – eine beeindruckende Bilanz.

DR Kongo präsentierte sich in der Vorbereitung wechselhaft. Zwei Siege stehen zwei Niederlagen und einem Remis gegenüber. Das torlose 0:0 gegen Dänemark zeigte die defensive Stabilität der Mannschaft, während die 1:2-Niederlage gegen Chile Schwächen im Angriffsspiel offenbarte. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte drei.





Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Portugal und DR Kongo liegen keine Daten aus den vergangenen fünf Begegnungen vor. Die Partie in Houston ist damit ein weitgehend offenes Duell ohne belastbare Vergleichswerte aus jüngster Zeit.





Portugal vs. DR Kongo: Die Tabellen

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