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ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
Paraguay - Frankreich
Paraguay
Frankreich

Paraguay und Frankreich kämpfen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft um den Einzug ins Viertelfinale. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im Philadelphia Stadium treffen Paraguay und Frankreich im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Für Les Bleus ist es die nächste Station in einem Turnier, das sie bislang mit beeindruckender Dominanz durchlaufen haben.

Frankreich gewann alle drei Gruppenspiele und zog zuletzt mit einem 3:0 gegen Schweden souverän in die Runde der letzten 16 ein. Kylian Mbappé traf doppelt und schrieb dabei WM-Geschichte, während Michael Olise mit einer überragenden Vorstellung das Spiel nach Belieben kontrollierte.

Doch die Atmosphäre im Lager von Didier Deschamps ist nicht ganz ungetrübt. Nach dem Sieg gegen Schweden sorgte ein scheinbar frostiger Moment zwischen Rayan Cherki und dem Nationaltrainer für Gesprächsstoff – ein kleines Rauschen, das Deschamps in der K.-o.-Runde kaum gebrauchen kann.

Paraguay dagegen steht unter ganz anderem Druck. Die Albirroja beendeten die Gruppe D als Dritter und zittern sich durch das Turnier. Trainer Gustavo Alfaro hat sein Team mit kämpferischer Disziplin zusammengehalten, aber die Qualität des Gegners übersteigt alles, was Paraguay bisher in diesem Wettbewerb gesehen hat.

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Der zuletzt starke Auftritt gegen Deutschland zeigt, dass Paraguay nicht einfach aufgibt. Frankreich wird jedoch ein anderes Kaliber sein.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.

Das Spiel zwischen Paraguay und Frankreich beginnt am 04.07.2026 um 23 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Paraguay vs. Frankreich heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


Das Achtelfinale zwischen Paraguay und Frankreich wird live und exklusiv bei MagentaTV übertragen. Der Pay-TV-Anbieter hält als einziger Sender die Rechte an sämtlichen 104 Spielen der Frauen-WM. Die Vorberichterstattung beginnt um 22.50 Uhr, Wolff Fuss kommentiert die Partie. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.


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Anstoßzeit Paraguay gegen Frankreich

Paraguay vs. Frankreich: Aufstellungen

Paraguay vs Frankreich Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-2-3
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Aufstellung
Frankreich crest
Frankreich
FRA
4-2-3-1
12O. Gill15G. Gomez13J. Canale6J. Alonso4J. Caceres23M. Galarza8D. Gomez14Andrés Cubas10M. Almiron21G. Avalos19J. Enciso16M. Maignan4D. Upamecano3L. Digne5Jules Koundé17W. Saliba6Kouadio Koné12B. Barcola7Ousmane Dembélé11M. Olise14A. Rabiot10Kylian Mbappé
Frankreich crest
Frankreich
FRA
4-1-2-3
Paraguay

Startelf

Frankreich

Trainer

  • G. Alfaro
  • D. Deschamps

Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    • Keine Spieler-Ausfälle

    Verletzungen und Sperren

    Form

    PAR

    PAR - Form

    NIC
    S4-0
    USA
    N4-1
    TUR
    S0-1
    AUS
    U0-0
    GER
    S1-1
    Tor erzielt (kassiert)
    7/5
    Spiele mit mehr als 2,5 Toren
    2/5
    Beide Mannschaften erzielten ein Tor
    2/5
    FRA

    FRA - Form

    NIR
    S3-1
    SEN
    S3-1
    IRQ
    S3-0
    NOR
    S1-4
    SWE
    S3-0
    Tor erzielt (kassiert)
    16/3
    Spiele mit mehr als 2,5 Toren
    5/5
    Beide Mannschaften erzielten ein Tor
    3/5

    Paraguay kommt mit einer gemischten Bilanz ins Achtelfinale: zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten vier Pflichtspielen sowie einem Testspielsieg. Das 1:1 gegen Deutschland war das jüngste Ergebnis und sicherte das Weiterkommen. Zuvor gab es ein torloses Remis gegen Australien und einen 1:0-Auswärtssieg gegen die Türkei. Die 4:1-Niederlage gegen die USA bleibt der deutlichste Rückschlag. In fünf Spielen erzielte Paraguay sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

    Frankreich präsentiert sich in bestechender Form: vier Siege aus den letzten fünf Spielen, darunter alle drei WM-Gruppenspiele. Das jüngste Ergebnis war das 3:0 gegen Schweden, zuvor ein 4:1 gegen Norwegen und ein 3:0 gegen den Irak. In fünf Spielen traf Frankreich 14-mal und kassierte lediglich zwei Gegentreffer – eine Defensive, die kaum zu bezwingen ist.


    Bilanz direkte Duelle

    PAR

    Letzte 3 Spiele

    FRA

    0

    Siege

    2

    Unentschieden

    1

    Sieg

    1

    Erzielte Tore

    6
    Spiele über 2,5 Tore
    1/3
    Beide Teams haben getroffen
    1/3

    Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams datiert vom 2. Juni 2017, als Frankreich ein Testspiel mit 5:0 für sich entschied. Davor trennten sich die Mannschaften am 1. Juni 2014 mit 1:1 und am 31. Mai 2008 mit 0:0 – beide ebenfalls Freundschaftsspiele. In drei dokumentierten Duellen gewann Frankreich einmal, zweimal endete die Partie unentschieden. Paraguay wartet noch auf einen Sieg gegen Les Bleus.


    Paraguay vs. Frankreich: Die Tabellen

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