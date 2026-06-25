ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Paraguay vs. Australien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Am 26. Juni 2026 treffen Paraguay und Australien im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara aufeinander – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften alles bedeutet. Gruppe D hat sich nach zwei Spieltagen zu einem echten Zweikampf entwickelt, und ein einziges Ergebnis kann die gesamte Konstellation auf den Kopf stellen.

Australien steht nach der 0:2-Niederlage gegen die USA vor einer klaren Aufgabe: Ein Unentschieden gegen Paraguay sichert dank des besseren Torverhältnisses gegenüber der Südamerikaner den direkten Einzug in die Runde der letzten 32. Die Socceroos haben drei Punkte auf dem Konto und eine ausgeglichene Tordifferenz – ein Vorsprung, der bei einer Niederlage aber schnell dahinschmelzen würde.

Paraguay hingegen hat sich mit einem zähen 1:0 gegen die Türkei zurück gekämpft. Das frühe Tor von Matías Galarza in der zweiten Minute und eine heroische Defensivleistung nach dem Platzverweis für Miguel Almirón haben gezeigt, was diese Mannschaft unter Druck leisten kann. La Albirroja hat drei Punkte, aber eine negative Tordifferenz von minus zwei.









Der entscheidende Faktor auf Paraguays Seite bleibt die Abwesenheit von Almirón, der nach seiner Roten Karte gesperrt ist. Trainer Gustavo Alfaro muss das kreative Zentrum seines Teams neu organisieren und gleichzeitig gegen eine australische Mannschaft bestehen, die unter Tony Popovic strukturiert und physisch stark auftritt.

Popovic wiederum muss die Lehren aus Seattle ziehen. Australien wurde von einem aggressiven US-Pressing auseinandergezogen – gegen Paraguays konteranfällige Struktur braucht es mehr Kompaktheit im Mittelfeld und mehr Kontrolle in den Übergangsphasen.

Beide Teams wissen: Ein Unentschieden reicht für Australien sicher, für Paraguay aber wahrscheinlich auch. Denn mit dann vier Punkten hätten Julio Enciso und Co. gute Chancen, es als einer der acht besten Gruppendritten in die K.o.-Phase zu schaffen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Das Spiel zwischen Paraguay und Australien beginnt am 26.06.2026 um 04:00 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Paraguay vs. Australien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Gruppenspiel zwischen Paraguay und Australien wird in Deutschland live im Free-TV und per Livestream übertragen. Die verfügbaren TV-Sender und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Die ARD überträgt Australien gegen Paraguay live im Free-TV und auch kostenlos im Live Stream. Christina Graf kommentiert das Spiel im Ersten, Co-Kommentator ist Thomas Hitzlsperger.

Mit MagentaTV hat noch ein zweiter Sender die Partie live im Programm. Hier benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo, Kommentator von Paraguay vs. Australien bei MagentaTV ist Jonas Friedrich.

Anstoßzeit Paraguay gegen Australien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D San Francisco Bay Area Stadium

Paraguay vs. Australien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 10 M. Almiron Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Paraguay kommt mit zwei Siegen, einer Niederlage und zwei weiteren Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Auftritt war das 1:0 gegen die Türkei am 20. Juni – ein Ergebnis, das trotz numerischer Unterlegenheit über weite Strecken gehalten wurde. Zuvor gab es ein 4:1 gegen die USA zum WM-Auftakt, einen 4:0-Testspielsieg gegen Nicaragua sowie Niederlagen gegen Marokko (1:2) und Griechenland (0:1 aus paraguayischer Sicht). Über diese fünf Partien erzielte Paraguay neun Tore und kassierte acht.

Australien weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Die jüngste Partie war die 0:2-Niederlage gegen die USA am 19. Juni. Davor gewannen die Socceroos ihr WM-Auftaktspiel gegen die Türkei mit 2:0 am 14. Juni. Ein 1:1 gegen die Schweiz im Testspiel am 6. Juni und eine 0:1-Niederlage gegen Mexiko runden das Bild ab. Australien traf in diesen fünf Partien neunmal und kassierte drei Gegentore – eine deutlich bessere Defensivbilanz als der Gegner.





Bilanz direkte Duelle

PAR Letzte 2 Spiele AUS 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Australien 1 - 0 Paraguay

Australien 1 - 1 Paraguay 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die direkte Bilanz zwischen beiden Mannschaften ist überschaubar: Lediglich zwei Begegnungen sind dokumentiert, beide im Rahmen von Freundschaftsspielen. Zuletzt trafen sie am 9. Oktober 2010 aufeinander, als Australien mit 1:0 gewann. Das einzige weitere Duell datiert vom 7. Oktober 2006 und endete 1:1. Australien geht mit einer Bilanz von einem Sieg und einem Unentschieden in dieses WM-Gruppenspiel.





Paraguay vs. Australien: Die Tabellen

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