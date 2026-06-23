Panama und Kroatien treffen in der Nacht auf Mittwoch, den 24. Juni, im Toronto Stadium aufeinander – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften bereits richtungsweisenden Charakter hat. Es ist das zweite Spiel in der Gruppe L, und beide Teams stehen nach ihrer jeweiligen Auftaktniederlage mit dem Rücken zur Wand.

Panama verlor sein Eröffnungsspiel gegen Ghana mit 1:0 und braucht dringend Punkte, um im Turnier zu bleiben. Thomas Christiansen weiß, dass seine Mannschaft offensiv zulegen muss – die Chancenverwertung war gegen Ghana schlicht nicht gut genug.

Kroatien erlebte gegen England ein turbulentes Spiel. Die Vatreni kassierten letztlich eine 4:2-Niederlage, nachdem England nach einer Halbzeitpause eindrucksvoll zurückkam. Zlatko Dalić muss seine Defensive stabilisieren, wenn Kroatien noch ins Achtelfinale einziehen will.

Luka Modrić, mit 40 Jahren nach wie vor das kreative Herzstück Kroatiens, wird erneut eine Schlüsselrolle spielen. Um ihn herum agieren Mateo Kovačić und der junge Petar Sučić – ein Mittelfeld mit Qualität, das aber gegen England zu anfällig war.

Für Panama ist es ein Heimspiel der besonderen Art. Das Toronto Stadium – im Alltag als BMO Field bekannt – wurde für die WM auf über 45.000 Plätze ausgebaut, und die rote Welle der panamaischen Fans wird die Atmosphäre prägen.

Beide Mannschaften wissen: Ein Punkt könnte zu wenig sein, eine Niederlage wäre möglicherweise das Aus. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Panama und Kroatien beginnt am 24.06.2026 um 1:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Panama vs. Kroatien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Live-Rechte für das Duell Kroatien gegen Panama liegen in Deutschland ausschließlich bei MagentaTV, wo alle 104 WM-Partien übertragen werden. Damit ist der kostenpflichtige Streamingdienst die einzige Anlaufstelle für Fans, die das zweite WM-Spiel der Kroaten live sehen möchten. Im Free-TV wird die Begegnung nicht ausgestrahlt. Die Kommentierung übernimmt Jonas Friedrich.

Anstoßzeit Panama gegen Kroatien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Toronto Stadium

Panama vs. Kroatien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Panama kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Die jüngste Partie war die 1:0-Niederlage gegen Ghana bei der WM am 17. Juni. Zuvor trennten sich die Panamaer 1:1 von Bosnien und Herzegowina, schlugen die Dominikanische Republik mit 4:2 und verloren gegen Brasilien deutlich mit 2:6. In fünf Spielen erzielte Panama acht Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer – eine Defensivbilanz, die Christiansen Sorgen bereiten dürfte.

Kroatien gewann zwei der letzten fünf Partien, verlor drei und holte kein Unentschieden. Die jüngste Niederlage war das 2:4 gegen England am 17. Juni. Davor besiegte Kroatien Slowenien mit 2:1, verlor gegen Belgien mit 0:2 und gegen Brasilien mit 1:3. In fünf Spielen erzielte Kroatien sechs Tore und kassierte zehn – auch hier offenbaren die Zahlen eine Anfälligkeit, die Dalić abstellen muss.





Bilanz direkte Duelle

Panama vs. Kroatien: Die Tabellen

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