Panama trifft am 27. Juni im New York/New Jersey Stadium in East Rutherford auf England – ein Gruppenabschluss in der WM-Gruppe L, bei dem für beide Mannschaften noch einiges auf dem Spiel steht.

England steht mit vier Punkten aus zwei Spielen an der Tabellenspitze und kann mit einem Sieg den Gruppensieg vorzeitig sichern. Thomas Tuchels Mannschaft hat jedoch noch nicht restlos überzeugt: Auf den 4:2-Erfolg gegen Kroatien folgte ein zähes 0:0 gegen Ghana, bei dem die Three Lions trotz erdrückender Ballbesitzphasen kaum gefährliche Chancen herausspielten.

Harry Kane blieb gegen Ghana weitgehend blass – drei Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, kein verwertbarer Abschluss bis zur 87. Minute. Tuchel stellte sich nach dem Spiel dennoch hinter seinen Kapitän und verwies auf die extreme Defensivdisziplin der Ghanaer. Ob Kane und die englische Offensive gegen Panama zu alter Stärke finden, wird die entscheidende Frage sein.

Panama ist nach Niederlagen gegen Ghana und Kroatien bereits aus dem Turnier ausgeschieden. Thomas Christiansens Mannschaft hat aber gezeigt, dass sie kein leichter Gegner ist. Trotz spielerischer Unterlegenheit gegen Ghana hielt Panama lange dagegen und kassierte das entscheidende Tor erst in der 95. Minute.

Die Panamaer werden erneut in einem defensiven 5-4-1-System antreten und England das Spiel überlassen. Für die Three Lions geht es darum, die Lehren aus dem Ghana-Spiel zu ziehen und endlich die spielerische Qualität auf den Platz zu bringen, die von ihnen erwartet wird.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung, gibt es nachfolgend. Das Spiel zwischen Panama und England beginnt am 27.06.2026 um 23 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Panama vs. England heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Wer Panama gegen England im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Weder ARD noch ZDF übertragen die Partie live im Fernsehen oder per Livestream. Stattdessen ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV erforderlich.

Der Telekom-Anbieter setzt bei der WM auf ein hochkarätiges Expertenteam mit unter anderem Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels. Das Spiel England vs. Panama kommentiert Christian Straßburger.

Zusätzlich bietet MagentaTV eine Konferenz mit dem Parallelspiel Kroatien gegen Ghana an, die von Alex Küpper begleitet wird.

Anstoßzeit Panama gegen England

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L New York/New Jersey Stadium

Panama vs. England: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 24 R. James

Form

Panama kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in dieses Aufeinandertreffen. Die jüngste Partie war ein 0:1 gegen Ghana bei der WM am 23. Juni. Zuvor unterlagen die Panamaer auch Kroatien mit 0:1. Als Lichtblick bleibt ein 4:2-Erfolg gegen die Dominikanische Republik, während eine 2:6-Niederlage gegen Brasilien den Tiefpunkt der jüngsten Formkurve markiert. Insgesamt erzielte Panama in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte zehn.

England präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Ghana bei der WM am 23. Juni. Davor schlug England Kroatien mit 4:2 und gewann Freundschaftsspiele gegen Costa Rica (3:0) und Neuseeland (1:0). Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Japan im März. Die Three Lions erzielten in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierten vier.





Bilanz direkte Duelle

PAN Letztes Spiel ENG 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg England 6 - 1 Panama 1 Erzielte Tore 6 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Zwischen diesen beiden Mannschaften gibt es in der verfügbaren Datenlage nur eine einzige Begegnung. England besiegte Panama am 24. Juni 2018 in einem WM-Gruppenspiel mit 6:1, wobei England als Heimmannschaft geführt wurde. Dieses Spiel ist das einzige bestätigte Aufeinandertreffen beider Nationen.





Panama vs. England: Die Tabellen

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