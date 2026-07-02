Spanien und Österreich treffen im Rahmen der FIFA Weltmeisterschaft 2026 im Los Angeles Stadium in Inglewood aufeinander. La Roja geht als Gruppensieger in dieses Aufeinandertreffen, Österreich qualifizierte sich als Zweiter der Gruppe J.

Spanien zeigte sich in der Gruppenphase von seiner dominanten Seite. Luis de la Fuente ließ eine Mannschaft auflaufen, die mit Siegen gegen Uruguay und Saudi-Arabien sowie einem torlosen Remis gegen Kap Verde die Gruppe H souverän abschloss. Gegen Uruguay war es ein hartes Stück Arbeit – de la Fuente kritisierte die physische Spielweise des Gegners offen und hoffte anschließend auf fairere Bedingungen in der K.o.-Runde.

Besonders im Fokus steht einmal mehr Lamine Yamal. Der Teenager von der Seite Barcelonas trägt Spaniens Offensivspiel mit und steht unter dem Brennglas internationaler Beobachter. Die Erwartungen sind enorm, die Leistungen bislang vielversprechend.

Österreich überstand die Gruppe J mit drei Spielen in drei verschiedenen Ergebniswelten: Sieg gegen Jordanien, Niederlage gegen Argentinien, Remis gegen Algerien. Ralf Rangnicks Mannschaft zeigte Charakter, ließ sich von der 0:2-Pleite gegen den Titelverteidiger nicht aus der Bahn werfen und sicherte sich den Einzug in die Runde der letzten 32.

Das Duell zwischen dem Favoriten und dem Außenseiter verspricht eine klare taktische Prüfung: Spaniens Ballbesitzspiel gegen Österreichs strukturiertes Pressing unter Rangnick. Wer sich durchsetzt, zieht weiter ins Turnier ein.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream. Das Spiel zwischen Spanien und Österreich beginnt am 02.07.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Österreich vs. Spanien heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Live-Übertragung von Spanien gegen Österreich könnt Ihr sowohl im Free-TV in der ARD als auch bei MagentaTV verfolgen. Im Ersten begleiten Euch Moderatorin Esther Sedlaczek, Experte Bastian Schweinsteiger und Kommentator Tom Bartels durch den Abend. Zusätzlich steht Euch die Partie kostenlos im Livestream auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Auch bei MagentaTV könnt Ihr das Spiel live sehen. Der Anbieter zeigt alle 104 WM-Partien und bietet in der K.o.-Phase zudem ausgewählte Exklusivspiele an. Für Analysen und Einschätzungen sorgt unter anderem ein hochkarätiges Expertenteam mit Persönlichkeiten wie Jürgen Klopp und Thomas Müller. Den Kommentar zu Spanien gegen Österreich übernimmt Christian Straßburger.

In Österreich wird das Duell des ÖFB-Teams zudem kostenlos bei ServusTV übertragen.

Anstoßzeit Spanien gegen Österreich

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Los Angeles Stadium

Spanien vs. Österreich: Aufstellungen

Form

Spanien kommt mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. La Roja gewann zuletzt gegen Uruguay mit 1:0 und schlug Saudi-Arabien zuvor deutlich mit 4:0. Das einzige Remis in der Gruppe war das torlose 0:0 gegen Kap Verde. Über alle fünf Partien erzielte Spanien sieben Treffer und kassierte zwei.

Österreich weist aus den jüngsten fünf Spielen drei Siege, ein Remis und eine Niederlage auf. Das letzte Gruppenspiel endete 3:3 gegen Algerien, der Auftaktsieg gegen Jordanien fiel mit 3:1 deutlich aus. Die Niederlage gegen Argentinien (0:2) bleibt der einzige Dämpfer. Österreich traf in diesem Zeitraum insgesamt siebenmal und ließ sechs Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert vom 18. November 2009, als Österreich im Freundschaftsspiel mit 1:5 gegen Spanien verlor. Davor besiegte Spanien die Österreicher in der WM-Qualifikation am 1. September 2001 mit 4:0, während das Hinspiel jener Qualifikationsrunde am 11. Oktober 2000 mit 1:1 endete. Aus den drei dokumentierten Duellen gewann Spanien zweimal, einmal trennten sich die Teams unentschieden – Spanien erzielte dabei zehn Tore, Österreich deren drei.





Spanien vs. Österreich: Die Tabellen

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