Österreich trifft in der WM-Gruppe J auf Jordanien – das Eröffnungsspiel beider Mannschaften findet im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, Kalifornien statt. Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen überhaupt.

Für Österreich ist es die Rückkehr auf die große Bühne nach 28 Jahren Abstinenz. Ralf Rangnick, der seinen Vertrag trotz Interesse von AC Milan erst kürzlich verlängert hat, führt sein Team mit einem aggressiven Gegenpressing-System in das Turnier. David Alaba, Marcel Sabitzer und Marko Arnautović bilden das erfahrene Rückgrat eines Kaders, der mit klaren Ambitionen nach Nordamerika gereist ist.

Jordanien hingegen schreibt Geschichte: Al-Nashama bestreitet ihre allererste WM-Endrunde. Coach Jamal Sellami hat eine kompakte, konterstarke Mannschaft geformt, die auf Flügelstürmer Musa Al-Taamari als zentrales Angriffsmittel setzt. Die jüngsten Ergebnisse waren durchwachsen – zwei Niederlagen in den letzten Vorbereitungsspielen gegen Kolumbien und die Schweiz zeigen, dass die Jordanier noch Luft nach oben haben.

In der Gruppe warten danach noch Argentinien und Algerien auf beide Teams. Ein Fehlstart wäre für Österreich wie für Jordanien gleichermaßen schwer zu korrigieren. Rangnick weiß das, Sellami auch.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen Österreich und Jordanien beginnt am 17.06.2026, 06:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Österreich vs. Jordanien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Duell zwischen Österreich und Jordanien wird live bei MagentaTV übertragen. Dort kommentiert Christian Straßburger die Partie. Der Pay-TV-Sender zeigt dabei alle Spiele der Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Parallel ist die Begegnung auch im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream des ZDF zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt dort bereits um 5.30 Uhr. Durch die Sendung führen Moderatorin Amelie Stiefvatter und Kommentator Gari Paubandt.

Auch in Österreich ist das Spiel frei empfangbar: ORF1 überträgt das Auftaktspiel des ÖFB-Teams live im Fernsehen und im Livestream. Kommentiert wird die Partie von Oliver Polzer und Andreas Herzog.

Anstoßzeit Österreich gegen Jordanien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J San Francisco Bay Area Stadium

Österreich vs. Jordanien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Österreich geht in starker Verfassung in das Turnier. Aus den letzten fünf Spielen holte Das Team vier Siege und ein Unentschieden. Zuletzt gab es am 1. Juni 2026 ein 1:0 gegen Tunesien. Besonders eindrucksvoll war das 5:1 gegen Ghana im März. Das einzige Mal, dass Österreich nicht gewann, war das 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina in der WM-Qualifikation im November 2025. In diesen fünf Spielen erzielte das Team neun Tore und kassierte drei.

Jordaniens jüngste Bilanz fällt deutlich schwächer aus: drei Niederlagen und zwei Unentschieden, kein einziger Sieg. Die 2:0-Niederlage gegen Kolumbien am 7. Juni war das letzte Spiel vor dem Turnier, davor folgte ein 1:4 gegen die Schweiz. Immerhin: Gegen Nigeria und Costa Rica gab es je ein 2:2-Unentschieden. In fünf Spielen kassierte Jordanien elf Gegentore und erzielte sieben.





Bilanz direkte Duelle

Österreich und Jordanien sind sich bislang noch nie begegnet. Das Gruppenspiel am 17. Juni 2026 in Santa Clara ist das erste Duell zwischen beiden Nationen überhaupt.





Österreich vs. Jordanien: Die Tabellen

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