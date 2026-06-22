Norwegen und Senegal treffen am 22. Juni 2026 im New York/New Jersey Stadium in East Rutherford in der Gruppe I der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Für beide Mannschaften geht es nach dem ersten Spieltag um alles – ein Sieg könnte den Weg ins Sechzehntelfinale ebnen, eine Niederlage würde den Druck vor dem letzten Gruppenspiel enorm erhöhen.

Norwegen legte einen beeindruckenden Auftakt hin. Erling Haaland traf zweimal beim 4:1-Sieg gegen den Irak, und Stale Solbakkens Mannschaft bewies, dass sie nach 28 Jahren Abstinenz auf der größten Bühne des Weltfußballs angekommen ist. Der Angriff um Haaland und Alexander Sörloth wirkte gefährlich, Martin Ödegaard kontrollierte das Spiel aus dem Mittelfeld.

Senegal dagegen muss sich nach dem 1:3 gegen Frankreich neu sammeln. Die Lions of Teranga zeigten in der ersten Halbzeit durchaus Qualität – Nicolas Jackson traf den Pfosten, Ismaila Sarr vergab aus kurzer Distanz – doch am Ende war Frankreich zu klinisch. Ibrahim Mbaye traf zumindest noch zum Ehrentreffer.

Coach Pape Thiaw, der den Posten im Dezember 2024 übernahm und Senegal anschließend zum Afrikameistertitel führte, wird seine Mannschaft neu ausrichten müssen. Das Trio Sadio Mane, Nicolas Jackson und Ismaila Sarr bleibt die größte Waffe der Senegalesischen Nationalmannschaft – schnell, direkt und gefährlich im Umschaltspiel.

Norwegen steht in der Gruppe I auf Platz eins, Senegal belegt nach dem ersten Spieltag den dritten Rang. Ein Sieg für die Skandinavier würde die Qualifikation für die K.o.-Runde nahezu sicherstellen. Senegal braucht Punkte, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden. Das Spiel zwischen Norwegen und Senegal beginnt am 23.06.2026 um 2 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Norwegen vs. Senegal heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Norwegen gegen Senegal ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Weder die ARD noch das ZDF übertragen die Begegnung. Wer die Partie live verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges Abo von MagentaTV.

Der Telekom-Anbieter zeigt sämtliche WM-Spiele live und hat davon insgesamt 44 Begegnungen exklusiv im Programm. Bei Norwegen gegen Senegal begleitet Markus Höhner das Spiel als Kommentator.

Anstoßzeit Norwegen gegen Senegal

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I New York/New Jersey Stadium

Norwegen vs. Senegal: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Norwegen kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien in dieses Spiel. Der jüngste Auftritt war der 4:1-Sieg gegen den Irak am 16. Juni – der erste WM-Auftritt der Norweger seit 28 Jahren. Davor gab es ein 1:1 gegen Marokko und ein 3:1 gegen Schweden in Testspielen. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 2:1 gegen die Niederlande im März. Insgesamt erzielte Norwegen in diesen fünf Spielen 9 Tore und kassierte 7.

Senegal weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Zuletzt unterlagen die Lions of Teranga am 16. Juni Frankreich mit 1:3 – dem WM-Auftaktspiel der Gruppe I. Davor spielte Senegal 0:0 gegen Saudi-Arabien und verlor 2:3 gegen die USA. Positiver stimmten die Siege gegen Gambia (3:1) und Peru (2:0) im März. Senegal traf in diesen fünf Spielen 7 Mal und ließ 9 Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

NOR Letztes Spiel SEN 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Senegal 2 - 1 Norwegen 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das einzige bekannte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Mannschaften fand am 1. März 2006 in einem Freundschaftsspiel statt. Senegal gewann damals als Gastgeber mit 2:1 gegen Norwegen.





Norwegen vs. Senegal: Die Tabellen

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