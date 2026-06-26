Das Duell um den Gruppensieg in Gruppe I steht an: Norwegen empfängt Frankreich am 26. Juni 2026 im Gillette Stadium in Foxborough im abschließenden WM-Gruppenspiel beider Mannschaften.

Norwegen hat sich bereits für die K.o.-Runde qualifiziert – und das in beeindruckender Manier. Erling Haaland traf doppelt beim 3:2-Sieg gegen Senegal und bestätigte damit seine überragende Turnierform. Der Manchester-City-Stürmer hat in zwei Spielen vier Tore erzielt und ist damit einer der gefährlichsten Angreifer des gesamten Turniers.

Nach dem Sieg feierten die Norweger mit ihren Fans die ikonische "Viking Row" – ein Bild, das um die Welt ging. Haaland selbst dämpfte dennoch die Erwartungen: Norwegen sei kein Titelfavorit, und Frankreich werde das Team "wahrscheinlich schlagen".

Frankreich ist ebenfalls mit zwei Siegen aus zwei Spielen ins Turnier gestartet. Kylian Mbappe erzielte beim 3:0-Erfolg gegen Irak – nach einer zweistündigen Unterbrechung wegen eines Unwetters in Philadelphia – zwei Tore und steht nun bei vier WM-Treffern in diesem Turnier. Les Bleus sind bereits für die K.o.-Runde qualifiziert und kämpfen nun ausschließlich um Platz eins.

Der Ausgang dieses Spiels entscheidet, wer als Gruppensieger in die nächste Runde einzieht. Trainer Didier Deschamps hat angekündigt, dass dieses Turnier sein letztes als Nationaltrainer sein wird – ein zusätzlicher Anreiz für eine Mannschaft, die mit dem Maximum abschließen will.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr hier. Das Spiel zwischen Norwegen und Frankreich beginnt am 26.06.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Norwegen vs. Frankreich heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Die Begegnung zwischen Norwegen und Frankreich könnt Ihr sowohl im Free-TV als auch bei MagentaTV live verfolgen.

MagentaTV zeigt ohnehin alle WM-Spiele live. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss. Zusätzlich gibt es eine Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Senegal und Ägypten, durch die Alex Küpper führt.

Die kostenlose Übertragung läuft im ZDF. Auch im Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek könnt Ihr die Partie sehen. Dort übernimmt Oliver Schmidt den Kommentar.

Anstoßzeit Norwegen gegen Frankreich

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I Boston Stadium

Norwegen vs. Frankreich: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Norwegen kommt mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Erfolg gegen Senegal beim WM-Gruppenspiel am 23. Juni. Zuvor besiegten die Norweger den Irak mit 4:1 in ihrem Turnierauftakt. Aus fünf Spielen erzielte Norwegen insgesamt neun Treffer und kassierte vier.

Frankreich gewann vier der letzten fünf Partien. Zuletzt besiegten Les Bleus den Irak mit 3:0 am 22. Juni. Davor gab es einen 3:1-Sieg gegen Senegal im WM-Auftakt sowie einen 3:1-Erfolg gegen Nordirland in einem Freundschaftsspiel. Eine 1:2-Niederlage gegen die Elfenbeinküste ist der einzige Ausrutscher in diesem Zeitraum. Frankreich traf in fünf Spielen zehnmal und ließ fünf Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

NOR Letzte 2 Spiele FRA 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Frankreich 4 - 0 Norwegen

Norwegen 2 - 1 Frankreich 2 Erzielte Tore 5 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Aus den vorliegenden Daten sind zwei Begegnungen beider Teams bekannt. Das jüngste Duell fand am 27. Mai 2014 statt: Frankreich gewann ein Freundschaftsspiel mit 4:0. Davor, am 11. August 2010, siegte Norwegen im heimischen Freundschaftsspiel mit 2:1. Beide Mannschaften stehen damit bei je einem Sieg in der verfügbaren Statistik; Frankreich erzielte insgesamt fünf Tore, Norwegen drei.





Norwegen vs. Frankreich: Die Tabellen

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