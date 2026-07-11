Das WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England steigt im Miami Stadium. Beide Teams haben sich auf bemerkenswerte Weise ins letzte Acht vorgearbeitet und treffen nun in Florida aufeinander.

Norwegen hat das Turnier mit einer der großen Überraschungen der Weltmeisterschaft eingeleitet. Das Team von Stale Solbakken eliminierte Brasilien in der Runde der letzten 16 mit einem 2:1-Sieg und schrieb damit WM-Geschichte.

Die Vorbereitung auf das Viertelfinale verlief allerdings alles andere als reibungslos. Ein Magen-Darm-Virus hat sich im norwegischen Lager verbreitet, und die aufreibenden Reisestrapazen quer durch die USA haben die Mannschaft zusätzlich geschwächt.

England dagegen überstand ein dramatisches Achtelfinale gegen Mexiko mit einem 3:2-Sieg, der den Nerven der Fans alles abverlangte. Torhüter Jordan Pickford lieferte im Azteca eine Weltklasseleistung ab und festigte damit einmal mehr seinen Status als unangefochtene Nummer eins der Three Lions.

Jude Bellingham bleibt das Gesicht dieser englischen Mannschaft. Der Real-Madrid-Star bringt jene Mischung aus Selbstvertrauen und Qualität mit, die England in entscheidenden Momenten den Unterschied machen lässt.

Mit einem Platz im Halbfinale als Belohnung wird dieses Duell in Miami keine Verschnaufpause bieten. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Norwegen und England beginnt am 11.07.2026 um 23 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Norwegen vs. England heute live: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen ist die Partie exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Der Telekom-Anbieter zeigt zwei der vier Viertelfinals exklusiv und überträgt darüber hinaus sämtliche Spiele der Weltmeisterschaft live.

Durch die Übertragung führen Moderator Johannes B. Kerner sowie die Experten Mats Hummels, Kamila Benschop, Jan Henkel und Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Wolff Fuss kommentiert die Begegnung.

Anstoßzeit Norwegen gegen England

Weltmeisterschaft - Viertel Finale Miami Stadium

Norwegen vs. England: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 14 J. Henderson

26 J. Quansah

Form

Norwegen kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf WM-Spielen in dieses Viertelfinale. Der jüngste Erfolg war der historische 2:1-Sieg gegen Brasilien am 5. Juli. Davor bezwang die Mannschaft die Elfenbeinküste mit 2:1 und Senegal mit 3:2. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 4-1 gegen Frankreich. In fünf Spielen erzielte Norwegen zehn Tore und kassierte neun.

England ist mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien in Topform. Die Three Lions gewannen zuletzt gegen Mexiko mit 3:2 und davor gegen die DR Kongo mit 2:1 sowie gegen Panama mit 2:0. Das torlose Remis gegen Ghana war der einzige Punktverlust. England traf neunmal und kassierte nur vier Gegentore in diesem Zeitraum.





Bilanz direkte Duelle

NOR Letzte 2 Spiele ENG 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege England 1 - 0 Norwegen

Norwegen 0 - 1 England 0 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Nationen datiert aus dem September 2014, als England ein Freundschaftsspiel mit 1-0 gewann. Davor, im Mai 2012, setzte sich England ebenfalls mit 1-0 durch, diesmal als Auswärtsteam in Norwegen. Beide dokumentierten Duelle endeten mit einem englischen Sieg.





Norwegen vs. England: Die Tabellen

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