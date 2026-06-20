Die Niederlande treffen am 20. Juni 2026 im NRG Stadium in Houston auf Schweden – ein Duell zweier europäischer Mannschaften, das in der Gruppe F der FIFA Weltmeisterschaft 2026 richtungsweisend sein könnte.

Ronald Koeman und sein Oranje-Team kamen im Eröffnungsspiel gegen Japan nicht über ein 2:2 hinaus. Das Remis war dramatisch, aber kein Desaster – es verdeutlicht jedoch, dass die Niederländer in dieser Gruppe keinen weiteren Punktverlust riskieren dürfen.

Schweden dagegen startete mit einem Paukenschlag ins Turnier. Das 5:1 gegen Tunesien war eine Machtdemonstration, bei der Viktor Gyökeres, Alexander Isak und Yasin Ayari alle in die Torschützenliste eingetragen wurden. Graham Potters Mannschaft führt die Gruppe F nach dem ersten Spieltag an.

Für die Niederländer geht es darum, die Qualitäten zu zeigen, die sie durch die Qualifikation getragen haben – ungeschlagen, sechs Siege, 27 erzielte Tore. Koeman verfügt über einen Kader voller Spieler, die auf höchstem europäischen Niveau agieren. Das Potenzial ist unbestritten.

Doch Schweden kommt mit Rückenwind und einem Selbstvertrauen, das sich kaum besser entwickeln könnte. Ein Sieg gegen die Niederlande würde die Skandinavier in eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Sechzehntelfinale bringen.

Das NRG Stadium in Houston bietet mit seiner einzigartigen Architektur und dem einfahrbaren Dach die Kulisse für dieses WM-Gruppenduell. Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.

Das Spiel zwischen Niederlande und Schweden beginnt am 20.06.2026 um 19:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Niederlande vs. Schweden heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Begegnung zwischen den Niederlanden und Schweden wird von mehreren Anbietern live übertragen. Im Pay-TV zeigt MagentaTV die Partie, wo Jan Platte als Kommentator im Einsatz ist. Der Telekom-Anbieter überträgt im Verlauf der Weltmeisterschaft zudem alle Spiele live.

Auch das ZDF ist mit von der Partie und zeigt das Duell sowohl im Free-TV als auch kostenlos im Livestream auf zdf.de. Dort übernimmt Claudia Neumann die Kommentierung des Spiels.

Anstoßzeit Niederlande gegen Schweden

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Houston Stadium

Niederlande vs. Schweden: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 26 Q. Timber Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Niederlande kommen mit einer gemischten jüngsten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Ergebnis war das 2:2 gegen Japan bei der Weltmeisterschaft. Zuvor gab es ein 2:1 gegen Usbekistan, jedoch auch eine 0:1-Niederlage gegen Algerien in einem Freundschaftsspiel.

Schweden präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team drei Siege, ein Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Der 5:1-Auftaktsieg gegen Tunesien bei der WM war das jüngste Ergebnis und gleichzeitig das beeindruckendste. Davor gab es ein 2:2 gegen Griechenland sowie Erfolge gegen Polen (3:2) und die Ukraine (1:3 auswärts).





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 10. Oktober 2017 in der WM-Qualifikation statt – die Niederlande gewannen damals mit 2:0. In den fünf jüngsten direkten Duellen führen die Niederländer mit drei Siegen, während Schweden einmal gewann und einmal Unentschieden spielte. In diesen fünf Begegnungen erzielten die Niederlande insgesamt 12 Tore und kassierten fünf.





Niederlande vs. Schweden: Die Tabellen

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