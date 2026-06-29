Im Monterrey Stadium treffen die Niederlande und Marokko im WM-Sechzehntelfinale 2026 aufeinander. Für beide Teams geht es um einen Platz im Achtelfinale.

Oranje reist als Gruppensieger der Gruppe F nach Monterrey. Ronald Koeman hat seine Mannschaft souverän durch die Gruppenphase geführt: ein 2:2 gegen Japan, ein beeindruckendes 5:1 gegen Schweden und ein 3:1-Sieg gegen Tunesien zum Abschluss. Das Selbstvertrauen im niederländischen Lager ist spürbar.

Koeman hat Achraf Hakimi öffentlich als die größte Bedrohung auf marokkanischer Seite benannt. Der PSG-Außenverteidiger ist ein Spieler, der Spiele im Alleingang entscheiden kann – und die Niederlande wissen das.

Marokko hat die Gruppe C als Zweiter abgeschlossen. Die Atlas-Löwen blieben in der Vorrunde ungeschlagen: ein 1:1 gegen Brasilien, ein 1:0-Sieg über Schottland und ein 4:2 gegen Haiti. Mohamed Ouahbis Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch gegen die großen Nationen standhalten kann.

Frenkie de Jong bleibt trotz anhaltender Kritik eine zentrale Figur im Mittelfeld der Niederlande. Der Barcelona-Profi kontrolliert das Spiel der Oranje – seine Fähigkeit, das Tempo zu diktieren, wird in einem engen Knockout-Duell entscheidend sein.

Die marokkanische Defensive hat in dieser WM Charakter gezeigt. Nur drei Gegentore in drei Spielen belegen, wie kompakt Ouahbis Team steht. Wer dieses Spiel gewinnen will, muss diese Abwehrreihe knacken.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit des Spiels findet Ihr weiter unten.

Das Spiel zwischen Niederlande und Marokko beginnt am 30.06.2026 um 3 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Niederlande vs. Marokko heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Das Sechzehntelfinale zwischen den Niederlanden und Marokko läuft exklusiv bei MagentaTV und zählt damit zu den 44 WM-Partien, die ausschließlich dort übertragen werden. Die Übertragung beginnt um 2.50 Uhr, also zehn Minuten vor dem Anstoß. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Benni Zander übernimmt den Kommentar der Partie.





Anstoßzeit Niederlande gegen Marokko

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Monterrey Stadium

Niederlande vs. Marokko: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Niederlande kommen mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Zuletzt bezwangen sie Tunesien mit 3:1 – der zweite Sieg in Folge nach dem 5:1 gegen Schweden. Insgesamt erzielte Oranje in diesen fünf Partien 11 Tore und kassierte sechs.

Marokko ist seit vier Spielen ungeschlagen und hat dabei zweimal gewonnen und zweimal remis gespielt. Der jüngste Auftritt war ein 4:2-Erfolg gegen Haiti, davor gab es ein 1:0 gegen Schottland. In fünf Partien traf Marokko neunmal und ließ sieben Gegentore zu. Die Atlas-Löwen haben in bisher drei Spielen bei der WM 2026 kein einziges Mal verloren.





Bilanz direkte Duelle

NED Letztes Spiel MAR 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Marokko 1 - 2 Niederlande 2 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das einzige bekannte Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert vom 31. Mai 2017 – ein Freundschaftsspiel, das Marokko als Heimteam mit 1:2 verlor. Aus einem einzigen Duell lassen sich keine Muster ableiten. Dieses WM-Spiel ist für beide Seiten damit weitgehend Neuland.





Niederlande vs. Marokko: Die Tabellen

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