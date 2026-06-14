Die Gruppe F der WM 2026 eröffnet mit einem Duell zweier Teams, die in Texas für Furore sorgen wollen. Die Niederlande treffen am Sonntag, 14. Juni, auf Japan im AT&T Stadium in Arlington – einem der größten WM-Spielorte des Turniers.

Ronald Koeman führt Oranje mit einem erfahrenen Kader in das Turnier. Die Niederländer kamen ungeschlagen durch die Qualifikation, gewannen sechs Spiele, trennten sich zweimal remis und erzielten dabei 27 Tore. Cody Gakpo, Tijjani Reijnders und Memphis Depay gehören zu den Schlüsselspielern, auf die Koeman in Nordamerika setzen wird.

Japan hingegen reist mit beachtlichem Schwung an. Hajime Moriyasus Mannschaft hat in den vergangenen Monaten Ergebnisse geliefert, die weltweit für Aufsehen sorgten – darunter ein 1:0-Sieg gegen England im Wembley-Stadion im März 2026, bei dem Kaoru Mitoma das einzige Tor erzielte.

Einen herben Rückschlag musste Japan kurz vor dem Turnier hinnehmen. Kapitän Wataru Endo zog sich verletzungsbedingt aus dem WM-Kader zurück und beendete gleichzeitig seine internationale Karriere. Der Verlust des Liverpool-Mittelfeldmanns ist ein spürbarer Einschnitt für die Samurai Blue.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung finden Ihr nachfolgend. Die Partie zwischen Niederlande und Japan beginnt am 14.06.2026 um 22 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Niederlande vs. Japan heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Wer auf eine Übertragung im Free-TV von Niederlande gegen Japan gehofft hat, wird leider enttäuscht. Stattdessen könnt Ihr den WM-Auftakt der Oranje ausschließlich bei MagentaTV sehen.

Der Anbieter der Telekom hat insgesamt 44 Partien der Weltmeisterschaft exklusiv im Programm und setzt auf zahlreiche hochkarätige Experten. Um den Kommentar von Niederlande vs. Japan kümmert sich Jonas Friedrich.

Anstoßzeit Niederlande gegen Japan

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Dallas Stadium

Niederlande vs. Japan: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Niederlande kommen mit einer gemischten Vorbereitung in das Turnier. Aus den letzten fünf Spielen holte Oranje drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewannen sie am 8. Juni mit 2:1 gegen Usbekistan, nachdem sie zuvor am 3. Juni mit 0:1 gegen Algerien verloren hatten. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Ecuador sowie einen 2:1-Sieg gegen Norwegen. In der WM-Qualifikation schlossen die Niederländer die Vorbereitung mit einem 4:0 gegen Litauen ab.

Japan präsentiert sich in bestechender Form. Die Samurai Blue gewannen alle fünf ihrer jüngsten Partien ohne eine einzige Niederlage. Nach einem 2:0 gegen Ghana und einem 3:0 gegen Bolivien im November 2025 folgten Siege gegen Schottland (1:0), England (1:0) und zuletzt Island (1:0) im Mai 2026. In diesen fünf Spielen kassierte Japan kein einziges Gegentor.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams datiert vom 16. November 2013 – ein Freundschaftsspiel, das 2:2 endete. Das bisher bedeutendste Duell fand bei der WM 2010 statt: Die Niederlande setzten sich damals in der Gruppenphase mit 1:0 durch. Aus den drei vorliegenden Begegnungen gehen die Niederlande mit zwei Siegen und einem Remis als klar überlegene Seite hervor.





Niederlande vs. Japan: Die Tabellen

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