ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Neuseeland vs. Belgien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Neuseeland trifft am dritten und letzten Spieltag der WM-Gruppe G auf Belgien. Die Partie findet im BC Place in Vancouver statt und entscheidet für beide Teams über das Weiterkommen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026.

Für die All Whites war das Turnier bisher ein Lernprozess. Nach einem ermutigenden 2:2-Unentschieden gegen den Iran zum Auftakt folgte eine 1:3-Niederlage gegen Ägypten, bei der Neuseeland nach früher Führung drei Gegentore in der zweiten Halbzeit kassierte. Trainer Darren Bazeley braucht von seiner Mannschaft eine Reaktion.

Auf der anderen Seite stecken die Roten Teufel in einer tiefen Krise. Zwei Remis gegen Ägypten (1:1) und den Iran (0:0) haben Belgien an den Rand des Ausscheidens gebracht. Kevin De Bruyne hat die Leistungen seiner Mannschaft offen kritisiert und eingeräumt, dass das Team bislang nicht an seine eigenen Ansprüche herangekommen ist.

Die Personallage bei Belgien ist angespannt. Innenverteidiger Nathan Ngoy wurde gegen den Iran mit Rot vom Platz gestellt und fehlt gesperrt. Dazu kehrte Flügelstürmer Jeremy Doku erst kürzlich aus London zurück, nachdem er für die Geburt seines ersten Kindes Sonderurlaub erhalten hatte. Trainer Rudi Garcia muss außerdem entscheiden, ob Romelu Lukaku oder Charles De Ketelaere in der Sturmspitze beginnt.

Neuseeland hat dagegen wenig zu verlieren. Stürmer Chris Wood, der in der englischen Premier League bei Nottingham Forest reüssiert, bleibt der gefährlichste Angreifer der All Whites. Elijah Just, der beim 2:2 gegen den Iran beide Treffer erzielte, ist ein weiterer Unruheherd, den Belgiens Abwehr im Auge behalten muss.

In der Tabelle liegt Belgien auf Rang drei, Neuseeland auf dem letzten Platz. Für die Red Devils führt kein Weg an einem Sieg vorbei. Wo die Partie live zu sehen ist, steht im Folgenden. Das Spiel zwischen Neuseeland und Belgien beginnt am 27.06.2026 um 5 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Neuseeland vs. Belgien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Eine Übertragung der Partie Neuseeland gegen Belgien im Free-TV bei ARD oder ZDF ist nicht vorgesehen. Die Begegnung kann daher ausschließlich über MagentaTV verfolgt werden, wo insgesamt 44 WM-Spiele exklusiv gezeigt werden.

Den Kommentar zum Spiel Neuseeland gegen Belgien übernimmt Cornelius Küpper. Zusätzlich bietet MagentaTV eine Konferenz mit der parallel stattfindenden Partie Ägypten gegen Iran an, die von Benni Zander begleitet wird.

Anstoßzeit Neuseeland gegen Belgien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G BC Place Vancouver

Neuseeland vs. Belgien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 25 N. Ngoy

Form

Neuseeland kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Partien in dieses Spiel. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Ägypten am 22. Juni, nachdem die All Whites früh in Führung gegangen waren. Zuvor hatten sie gegen den Iran 2:2 gespielt. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 4:1 gegen Chile im März. Insgesamt erzielte Neuseeland in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte zwölf.

Belgien hat aus den letzten fünf Partien zwei Siege und drei Unentschieden geholt, ohne eine Niederlage. Die jüngste Begegnung war das torlose 0:0 gegen den Iran am 21. Juni, in dem die Belgier nach Ngoys Platzverweis lange in Unterzahl spielten. Davor gab es ein 1:1 gegen Ägypten. In den Vorbereitungsspielen besiegten die Red Devils Tunesien mit 5:0 und Kroatien mit 2:0. Belgien traf in diesen fünf Spielen siebenmal und ließ nur drei Gegentreffer zu.





Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf Duelle zwischen Neuseeland und Belgien liegen keine Daten vor. Historische Aufzeichnungen zu dieser Begegnung sind im verfügbaren Datensatz nicht enthalten.





Neuseeland vs. Belgien: Die Tabellen

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