ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Neuseeland vs. Ägypten heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Im BC Place in Vancouver treffen Neuseeland und Ägypten in der Gruppe G der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Beide Mannschaften gehen mit je einem Punkt aus dem ersten Spieltag in diese Partie und brauchen dringend einen Sieg, um die Chancen auf das Sechzehntelfinale zu wahren.

Die All Whites von Trainer Darren Bazeley zeigten beim 2:2 gegen den Iran einen mutigen Auftritt. Elijah Just traf doppelt, doch Neuseeland vergab zweimal eine Führung und musste sich am Ende mit einem Unentschieden begnügen. Die Offensive bewies Qualität, die Defensive hingegen offenbarte Lücken, die Ägypten ausnutzen will.

Hossam Hassan und seine Pharaonen lieferten gegen Belgien eine taktisch disziplinierte Vorstellung. Emam Ashour brachte Ägypten früh in Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Mohamed Hany kurz nach der Einwechslung von Romelu Lukaku kostete den vollen Erfolg. Das 1:1 war letztlich ein gerechtes Ergebnis gegen einen der Turnierfavoriten.





Das Herzstück der ägyptischen Mannschaft bleibt Kapitän Mohamed Salah. Der Weltstar bereitete das Tor gegen Belgien mit einem präzisen Pass vor und wird auch in Vancouver der entscheidende Faktor sein. Neuseelands Abwehr, angeführt von Liberato Cacace und Michael Boxall, muss Salah konsequent aus dem Spiel nehmen.

Auf der anderen Seite setzt Neuseeland auf die physische Präsenz von Chris Wood im Sturmzentrum und die Dynamik auf den Flügeln. Wood legte gegen den Iran mustergültig auf, Just vollendete zweimal. Ägyptens Innenverteidiger Yasser Ibrahim wird alle Hände voll zu tun haben.

Das Duell in Vancouver ist ein klassisches Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Fußballphilosophien: Ägyptens technische Klasse und Kontergeschwindigkeit gegen Neuseelands kämpferische Energie und Umschaltspiel. Wer dieses Spiel gewinnt, nimmt einen riesigen Schritt Richtung Achtelfinale.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es hier im Überblick. Das Spiel zwischen Neuseeland und Ägypten beginnt am 22.06.2026 um 3 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Neuseeland vs. Ägypten heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Spiel zwischen Neuseeland und Ägypten könnt Ihr ausschließlich bei MagentaTV sehen. Eine Übertragung im Free-TV bei ARD oder ZDF gibt es somit nicht. Das Spiel wird Alex Klich kommentieren.





Anstoßzeit Neuseeland gegen Ägypten

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G BC Place Vancouver

Neuseeland vs. Ägypten: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Neuseeland kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die All Whites 2:2 vom Iran im WM-Auftakt. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang im März mit einem 4:1 gegen Chile. Niederlagen gegen England (0:1), Haiti (0:4) und Finnland (0:2) stehen ebenfalls zu Buche. Über die fünf Partien erzielte Neuseeland sieben Tore und kassierte neun.

Ägypten weist in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war das 1:1 gegen Belgien beim WM-Auftakt am 15. Juni. Davor schlug Ägypten Russland mit 1:0 und Saudi-Arabien mit 4:0. Ein 1:2 gegen Brasilien und ein torloses Remis gegen Spanien vervollständigen die Bilanz. Die Pharaonen erzielten in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierten drei.





Bilanz direkte Duelle

NZL Letztes Spiel ÄGY 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Ägypten 1 - 0 Neuseeland 0 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 22. März 2024 in einem Freundschaftsspiel statt. Ägypten gewann die Partie mit 1:0. Weitere Begegnungen liegen in der verfügbaren Datenbasis nicht vor.





Neuseeland vs. Ägypten: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.