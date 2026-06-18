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ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Mexiko vs. Südkorea heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
Mexiko - Südkorea
Mexiko
Südkorea

Bei der WM kommt es heute zum Duell zwischen Mexiko und Südkorea. Alle Informationen zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Mexiko und Südkorea treffen am 18. Juni 2026 im Estadio Akron in Zapopan, Guadalajara, in der Gruppe A der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Beide Teams gewannen ihre Auftaktpartien und kämpfen nun um die frühzeitige Sicherung des Einzugs in die Runde der letzten 32.

Die Gastgeber kamen schwungvoll in das Turnier: Javier Aguirres Mannschaft besiegte Südafrika am Eröffnungsspieltag 2:0 im Aztekenstadion. Julián Quiñones traf bereits in der achten Minute, Raúl Jiménez legte in der 66. Minute nach. Ein Wermutstropfen war die Rote Karte für Innenverteidiger César Montes in der Nachspielzeit, der nun gesperrt fehlt.

Südkorea lieferte ebenfalls einen starken Auftakt. Die Mannschaft von Hong Myung-bo drehte gegen Tschechien einen 0:1-Rückstand und gewann am Ende 2:1. Hwang In-beom glich in der 66. Minute aus, ehe Joker Oh Hyeon-gyu in der 79. Minute den Siegtreffer erzielte – ein Comeback, das die Qualitäten dieses Teams eindrucksvoll unterstrich.

Mit je drei Punkten aus dem Auftaktspiel ist dieses Duell der entscheidende Gradmesser in Gruppe A. Der Sieger sichert sich vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde und übernimmt die Tabellenführung. Für den Verlierer wird das abschließende Gruppenspiel zum Pflichtprogramm.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Angreifer Julián Quiñones, der nach seinem Treffer gegen Südafrika in starker Form ist. Der in Kolumbien geborene Stürmer hat sich Mexiko zu seiner fußballerischen Heimat gemacht und trägt das Trikot der Gastgeber mit großem Stolz.

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Auf südkoreanischer Seite ist Kapitän Son Heung-min die zentrale Figur. Der Stürmer von LAFC kommt unversehrt aus dem Tschechien-Spiel und wird gemeinsam mit Lee Kang-in versuchen, die neu formierte mexikanische Defensive zu knacken.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Sie die Partie live verfolgen können, erfahren Sie im Folgenden.

Mexiko vs. Südkorea beginnt um 3 Uhr nachts.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Mexiko vs. Südkorea heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


Das Gruppenspiel zwischen Mexiko und Südkorea wird heute nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen zählt die Begegnung zu den insgesamt 44 WM-Partien, die ausschließlich bei MagentaTV übertragen werden.

Für den Live- und Komplettzugang ist daher ein entsprechendes MagentaTV-Abonnement erforderlich. Am Mikrofon begleitet Cornelius Küpper die Partie als Kommentator.

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Anstoßzeit Mexiko gegen Südkorea

Mexiko vs. Südkorea: Aufstellungen

Mexiko vs Südkorea Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-4-1
Mexiko crest
Mexiko
MEX
Aufstellung
Südkorea crest
Südkorea
KOR
3-4-2-1
1J. Rangel5Johan Vásquez23J. Gallardo4Edson Álvarez15I. Reyes6E. Lira19G. Mora16J. Quinones8Álvaro Fidalgo25R. Alvarado9Raul Jiménez1S. Kim3G. Lee4M. Kim2H. Lee10J. Lee6I. Hwang22Y. Seol19K. Lee13T. Lee8S. Paik7H. Son
Südkorea crest
Südkorea
KOR
4-1-4-1
Mexiko

Startelf

Südkorea

Trainer

  • J. Aguirre
  • M. Hong

Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    • Keine Spieler-Ausfälle

    Form

    MEX
    -Form

    Tor erzielt (kassiert)
    11/2
    Spiele über 2,5 Tore
    1/5
    Beide Teams haben getroffen
    2/5

    KOR
    -Form

    Tor erzielt (kassiert)
    8/6
    Spiele über 2,5 Tore
    3/5
    Beide Teams haben getroffen
    1/5

    Mexiko zeigt sich in ausgezeichneter Verfassung und kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Zuletzt gewann El Tri am 11. Juni das WM-Auftaktspiel gegen Südafrika mit 2:0. Besonders beeindruckend war der 5:1-Sieg im Testspiel gegen Serbien am 5. Juni. Das einzige Unentschieden in diesem Zeitraum war ein 1:1 gegen Belgien im April. Mexiko erzielte in diesen fünf Partien insgesamt elf Tore und kassierte drei.

    Südkorea gewann drei der letzten fünf Spiele, verlor jedoch zweimal. Der jüngste Erfolg war der 2:1-Comeback-Sieg gegen Tschechien am 12. Juni. Zuvor schlugen die Koreaner Trinidad und Tobago deutlich mit 5:0. Die beiden Niederlagen – 0:1 gegen Österreich und 0:4 gegen die Elfenbeinküste – datieren aus dem März. Insgesamt erzielte Südkorea neun Tore und kassierte sechs in diesen fünf Begegnungen.


    Bilanz direkte Duelle

    MEX

    Letzte 5 Spiele

    KOR

    3

    Siege

    1

    Unentschieden

    1

    Sieg

    11

    Erzielte Tore

    6
    Spiele über 2,5 Tore
    4/5
    Beide Teams haben getroffen
    3/5

    Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 10. September 2025 statt und endete in einem Freundschaftsspiel mit 2:2. Zuvor hatte Mexiko im November 2020 ebenfalls in einem Testspiel mit 3:2 gewonnen. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, kommt Mexiko auf drei Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage – jene 2:1-Niederlage gegen Südkorea beim WM-Gruppenspiel 2018 in Russland. Mexiko erzielte in diesen fünf Partien elf Tore, Südkorea sieben.


    Mexiko vs. Südkorea: Die Tabellen

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