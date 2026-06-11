Mexiko eröffnet die WM im eigenen Land mit dem Gruppenspiel der Gruppe A gegen Südafrika im Mexico City Stadium. Für El Tri ist es der Auftakt zu einem Turnier, bei dem der Gastgeberstatus enormen Druck mit sich bringt.

Unter Trainer Javier Aguirre hat Mexiko die Vorbereitung mit beeindruckender Stabilität abgeschlossen. Drei Siege in den letzten drei Pflichtspielen, darunter ein 5:1 gegen Serbien, zeigen eine Mannschaft, die mit Selbstvertrauen in das Turnier geht.

Südafrika hingegen reist als Außenseiter an, hat aber zuletzt bewiesen, dass mit Bafana Bafana zu rechnen ist. Coach Hugo Broos hat das Team in den vergangenen Jahren neu geformt, und ein WM-Auftritt auf fremdem Terrain ist für die Südafrikaner eine seltene Chance, sich auf der großen Bühne zu zeigen.

Die beiden Mannschaften kennen sich aus der WM-Geschichte: 2010 trennten sie sich beim legendären Eröffnungsspiel auf südafrikanischem Boden 1:1. Dieser Vergleich dürfte in den Köpfen beider Lager präsent sein.

Für Mexiko geht es darum, früh Punkte zu sammeln und die Heimkulisse zu nutzen. Südafrika wird dagegen auf Kompaktheit setzen und auf den einen Moment warten, der alles verändern kann.









Das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika beginnt am 11.06.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Mexiko vs. Südafrika heute live: Wer zeigt / überträgt das Eröffnungsspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Partie wird live im Free-TV gezeigt! Das ZDF übernimmt die kostenlose Übertragung, wenn Olver Schmidt das Spiel kommentiert. Im Livestream könnt Ihr über sportstudio.de dabei sein.

Außerdem ist MagentaTV mit von der Partie. Der Anbieter der Telekom hat alle WM-Spiele live im Programm und zeigt 44 davon exklusiv. Den Kommentar übernimmt Wolff Fuss.

Anstoßzeit Mexiko gegen Südafrika

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Mexico City Stadium

Mexiko vs. Südafrika: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Mexiko kommt in starker Verfassung ins Turnier: Drei Siege, zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, bei einem Torverhältnis von 9:2. Der jüngste Auftritt, ein 5:1 gegen Serbien Anfang Juni, war der deutlichste Sieg der Serie. Zuvor bezwang El Tri Australien mit 1:0 und Ghana mit 2:0, während es gegen Belgien 1:1 und gegen Portugal 0:0 endete. Drei Siege in Folge unterstreichen die Aufwärtstendenz.

Südafrika weist eine gemischte Bilanz vor: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus fünf Spielen, mit einem Torverhältnis von 3:5. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Auswärtssieg gegen Jamaika am 6. Juni. Davor gab es ein torloses Remis gegen Nicaragua sowie zwei Niederlagen gegen Panama (1:2) und Kamerun (1:2 beim Afrika Nations Cup). Bafana Bafana hat in fünf Spielen insgesamt drei Tore erzielt und fünf kassiert.





Bilanz direkte Duelle

MEX Letzte 2 Spiele SAF 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Südafrika 1 - 1 Mexiko

Südafrika 2 - 1 Mexiko 2 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften liegt bereits 16 Jahre zurück: Beim WM-Eröffnungsspiel 2010 in Südafrika trennten sich die Teams 1:1. Davor gab es beim CONCACAF Gold Cup 2005 eine 2:1-Niederlage Südafrikas gegen Mexiko. In beiden dokumentierten Direktvergleichen behielt Mexiko entweder die Nase vorn oder trennte sich unentschieden.





Mexiko vs. Südafrika: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.