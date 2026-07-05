ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Mexiko vs. England heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

In der Nacht auf Montag, den 6. Juli 2026, treffen Mexiko und England im WM-Achtelfinale im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt aufeinander. Gastgeber Mexiko geht als Gruppensieger der Gruppe A in diese Partie, England qualifizierte sich als Sieger der Gruppe L.

Javier Aguirres Mannschaft hat das Turnier bisher makellos absolviert. Vier Siege in vier Spielen, kein einziges Gegentor in der Gruppenphase – El Tri zeigt sich auf heimischem Boden in beeindruckender Verfassung und genießt die lautstarke Unterstützung der mexikanischen Fans im legendären Azteca.

England hingegen zitterte sich ins Achtelfinale. Im Spiel der Runde der letzten 32 gegen die DR Kongo lag Thomas Tuchels Mannschaft zunächst zurück, ehe Harry Kane mit einem Doppelpack die Partie drehte und den 2:1-Sieg sicherte. Die Three Lions überzeugten dabei nicht restlos.

Kane bleibt das Herzstück dieser englischen Mannschaft. Declan Rice bezeichnete seinen Kapitän nach dem Kongo-Spiel als "echten Anführer", und auch Thierry Henry warnte öffentlich davor, dass England in ernsthafte Schwierigkeiten geraten könnte, sollte der Stürmer einmal nicht liefern.

Tuchel reagierte auf die Kritik mit einer taktischen Erklärung: Der Einsatz von Declan Rice als Rechtsverteidiger habe das Spiel gegen den Kongo gedreht. Ob diese Flexibilität auch gegen einen kompakten und selbstbewussten Gastgeber wie Mexiko funktioniert, wird sich zeigen.

Das Estadio Azteca wird an diesem Abend ein Hexenkessel sein. Mexiko spielt vor eigenem Publikum, mit dem Rücken zum Turniersieg, und weiß: Ein Weiterkommen würde die Erinnerungen an die Viertelfinalteilnahmen von 1970 und 1986 – beide ebenfalls auf heimischem Boden – wachrufen.

Das Spiel zwischen Mexiko und England beginnt am 6. Juli 2026 um 2 Uhr.

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Das WM-Duell zwischen Mexiko und England läuft live bei MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom zeigt im Turnierverlauf sämtliche 104 Spiele der Weltmeisterschaft und überträgt auch die heutige Begegnung exklusiv. Die Vorberichterstattung beginnt um 1.50 Uhr, kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss. Für den Livestream ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Mexiko gegen England

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Mexico City Stadium

Mexiko vs. England: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Mexiko kommt mit vier Siegen aus vier WM-Spielen in dieses Achtelfinale. El Tri bezwang zuletzt Ecuador mit 2:0 und siegte zuvor gegen Tschechien (3:0 auswärts), Südkorea (1:0) und Südafrika (2:0) – allesamt ohne Gegentor in der Gruppenphase. Einzig das Vorbereitungsspiel gegen Serbien, das mit 5:1 gewonnen wurde, fiel aus dem Rahmen. Insgesamt erzielte Mexiko in den letzten fünf Partien 13 Tore und kassierte lediglich eines.

England weist ebenfalls vier Siege aus den letzten fünf Spielen vor, darunter ein 4:2 gegen Kroatien und ein 3:0 im Freundschaftsspiel gegen Costa Rica. Das 0:0 gegen Ghana war der einzige Ausrutscher. Im jüngsten Spiel gegen die DR Kongo gewann England 2:1 nach Rückstand. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft von Tuchel insgesamt neun Tore und kassierte drei.





Bilanz direkte Duelle

MEX Letzte 2 Spiele ENG 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege England 3 - 1 Mexiko

England 4 - 0 Mexiko 1 Erzielte Tore 7 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Nationen liegt bereits über 15 Jahre zurück: England gewann ein Freundschaftsspiel im Mai 2010 mit 3:1. Davor gab es im Mai 2001 einen 4:0-Sieg Englands in einem weiteren Testspiel. Beide verfügbaren Duelle endeten mit englischen Siegen.





Mexiko vs. England: Die Tabellen

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