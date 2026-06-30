Mexiko und Ecuador treffen im WM-Sechzehntelfinale 2026 im Mexico City Stadium aufeinander. Für beide Teams ist es die erste K.o.-Runde des Turniers – und die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein.

El Tri geht als Gruppensieger der Gruppe A in die Partie. Javier Aguirre hat seine Mannschaft mit neun Punkten aus drei Spielen durch die Vorrunde geführt – das beste Gruppenresultat in der Geschichte des mexikanischen Fußballs. Die Euphorie im Gastgeberland ist spürbar.

Besonders auffällig war dabei der 17-jährige Gilberto Mora, der als jüngster Spieler überhaupt für Mexiko bei einer Weltmeisterschaft auflief. Er wirkte dabei nicht wie ein Teenager, der ums Überleben kämpft, sondern wie einer, der auf die große Bühne gehört.

Ecuador hingegen hat sich auf schwierigerem Weg qualifiziert. Trainer Sebastián Beccacece führte sein Team als Dritter der Gruppe E ins Achtelfinale – mit einem bemerkenswerten 2:1-Sieg gegen Deutschland als Höhepunkt. Dieser Erfolg hat Ecuador Selbstvertrauen gegeben, aber auch Fragen aufgeworfen, wie weit diese Mannschaft wirklich tragen kann.

Die Partie steht für Mexiko für mehr als nur ein Weiterkommen. Aguirre träumt davon, El Tri erstmals seit 1986 wieder ins Viertelfinale zu führen – ein Ziel, das die gesamte Nation bewegt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream gibt es weiter unten. Das Spiel zwischen Mexiko und Ecuador beginnt am 01.07.2026 um 3 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Mexiko vs. Ecuador heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Wer sich das Duell zwischen Mexiko und Ecuador heute Nacht live im Free-TV ansehen wollte, wird enttäuscht: Das Sechzehntelfinale des WM-2026-Co-Gastgebers läuft weder bei der ARD noch beim ZDF.

Stattdessen gehört Mexiko gegen Ecuador zu den sechs Partien der ersten K.o.-Runde, die exklusiv bei MagentaTV übertragen werden. Wer die Partie live verfolgen möchte, benötigt daher ein entsprechendes MagentaTV-Abo. Kommentiert wird das Spiel von Julian Engelhard.

Anstoßzeit Mexiko gegen Ecuador

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Mexico City Stadium

Mexiko vs. Ecuador: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Mexiko präsentiert sich in bestechender Form und gewann alle fünf jüngsten Pflicht- und Testspiele. In der WM-Gruppenphase bezwang El Tri zunächst Südafrika mit 2:0, dann Südkorea knapp mit 1:0 und schließlich Tschechien deutlich mit 3:0. Über die fünf Partien hinweg erzielte die Mannschaft zwölf Treffer und kassierte nur einen Gegentreffer. Ecuador kommt auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in den jüngsten fünf Spielen. Den stärksten Eindruck hinterließ das 2:1 gegen Deutschland in der Gruppenphase. Zuvor hatte Ecuador gegen Curacao torlos remisiert und gegen die Elfenbeinküste mit 0:1 verloren. In den fünf Partien erzielte Ecuador acht Tore und kassierte vier.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand im Oktober 2025 statt und endete 1:1. Bei der Copa America 2024 trennten sich Mexiko und Ecuador torlos mit 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Ecuador einmal – ein 3:2 im Oktober 2021 – während Mexiko zuletzt im Juni 2019 mit 3:2 siegreich war. Die übrigen Begegnungen endeten unentschieden.





Mexiko vs. Ecuador: Die Tabellen

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