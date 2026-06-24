Marokko und Haiti treffen am Mittwoch, den 24. Juni, im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta zum abschließenden Gruppenspiel der WM 2026 aufeinander. Das Duell der Gruppe C entscheidet über Marokkos Tabellenführung und markiert Haitis historischen WM-Abschluss – die erste Teilnahme des Karibikstaates seit 1974.

Die Atlas-Löwen haben sich in diesem Turnier als stabile Kraft erwiesen. Unter dem neuen Nationaltrainer Mohamed Ouahbi, der nach seinem Triumph mit der U20-Nationalmannschaft im Jahr 2025 auf den Seniorenstuhl befördert wurde, holte Marokko zunächst ein 1:1 gegen Brasilien und bezwang anschließend Schottland mit 1:0. PSV-Stürmer Ismael Saibari war bei beiden Treffern erfolgreich.

Haiti steht nach zwei Niederlagen gegen Schottland und Brasilien mit leeren Händen da. Das 0:3 gegen Brasilien war ein deutlicher Rückschlag – Matheus Cunha traf doppelt, Vinicius Junior erzielte das dritte Tor. Dennoch hat sich Les Grenadiers auf der großen Bühne mit Würde präsentiert.

Coach Sébastien Migné hat eine bemerkenswerte Arbeit geleistet. Trotz anhaltender politischer Unruhen im Land, die ihm einen physischen Besuch Haitis bisher verwehren, hat er eine disziplinierte und geeinte Mannschaft geformt. Mittelfeldspieler Jean-Ricner Bellegarde und Angreifer Wilson Isidor von Sunderland sind die zentralen Figuren im haitianischen Spiel.

Für Marokko geht es darum, die Gruppe mit einem Sieg abzuschließen und Schwung für die K.o.-Runde mitzunehmen. Für Haiti ist es der letzte Auftritt bei diesem Turnier – und ihre Fans werden ihn feiern, wie sie es bislang getan haben.

Das Spiel zwischen Marokko und Haiti beginnt am 25.06.2026 um Mitternacht.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Marokko vs. Haiti heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Partie zwischen Marokko und Haiti wird in Deutschland gleich von mehreren Anbietern live gezeigt. MagentaTV überträgt das Duell im Pay-TV und setzt dabei auf Kommentator Jonas Friedrich. Der Telekom-Dienst zeigt im Verlauf des Turniers als einziger Anbieter sämtliche Spiele der WM live.

Auch das ZDF ist mit der Begegnung vertreten und sendet das Spiel sowohl im Free-TV als auch kostenlos im Livestream auf zdf.de. Dort führt Alexander Ruda durch die Übertragung, kommentiert wird die Partie von Claudia Neumann.

Anstoßzeit Marokko gegen Haiti

Weltmeisterschaft - WM Gruppe C Atlanta Stadium

Marokko vs. Haiti: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Marokko kommt mit einer starken Bilanz nach Atlanta: drei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, keine einzige Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Schottland am 19. Juni im Rahmen der WM-Gruppenphase. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Brasilien zum Turnierauftakt. In den Vorbereitungsspielen schlug Marokko Madagaskar mit 4:0 und Burundi mit 5:0. Über die gesamten fünf Partien erzielte die Mannschaft 12 Tore und kassierte lediglich zwei.

Haiti weist eine deutlich schwierigere jüngste Bilanz auf: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die letzte Partie war das 3:0 gegen Brasilien am 20. Juni – die bislang deutlichste Niederlage im Turnierverlauf. Davor unterlagen Les Grenadiers Schottland mit 0:1 und verloren ein Freundschaftsspiel gegen Peru mit 1:2. Als Lichtblick bleibt ein 4:0-Sieg gegen Neuseeland in der Vorbereitung sowie ein 1:1 gegen Island.





Bilanz direkte Duelle

Marokko vs. Haiti: Die Tabellen

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