ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Marokko vs. Frankreich heute live: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Frankreich trifft im Viertelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 auf Marokko. Das Spiel findet am 9. Juli im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts statt – ein Wiedersehen, das die Fußballwelt seit dem Halbfinale von Katar 2022 erwartet hat.

Die Équipe Tricolore reist in bestechender Form nach Boston. Didier Deschamps' Mannschaft hat alle fünf WM-Spiele gewonnen und ist in 12 Pflichtspielen ungeschlagen. Das mühsame 1:0 gegen Paraguay im Achtelfinale zeigte jedoch, dass diese Franzosen auch kämpfen können, wenn es sein muss.

Kylian Mbappé ist in diesem Turnier einmal mehr der entscheidende Mann. Der Kapitän der Équipe Tricolore erzielte per Elfmeter gegen Paraguay seinen nächsten WM-Treffer und verfolgt mit insgesamt 19 WM-Toren Lionel Messis Rekord von 20. Die Franzosen stehen zudem kurz davor, als erst dritte Nation überhaupt drei WM-Halbfinals in Folge zu erreichen.

Marokko hat mit einem beeindruckenden 3:0-Sieg über Gastgeber Kanada das Viertelfinale erreicht. Die Atlas-Löwen präsentierten dabei eine Mischung aus defensiver Kompaktheit und gefährlichem Umschaltspiel, die Walid Regraguis Mannschaft in diesem Turnier auszeichnet. Mohamed Ouahbis Seite ist seit zehn Spielen ungeschlagen – die Zuversicht ist groß.

Mittelfeldspieler Azzedine Ounahi erlebte gegen Kanada mit einem Doppelpack seinen persönlichen Höhepunkt im Turnier. Sein Einsatz wird umso wichtiger sein, sollte Stürmer Ismael Saibari, der nach einer Oberschenkelverletzung fraglich ist, nicht rechtzeitig fit werden. Der neue Bayern-München-Angreifer verließ das Spiel gegen Kanada bereits nach 22 Minuten.

Auf Seiten Frankreichs sorgt die Situation rund um Michael Olise für Unruhe. Der Franzosen-Verband hat bei der FIFA Einspruch eingelegt, um Olises Gelbe Karte gegen Paraguay annullieren zu lassen – der Bayern-Profi steht auf der Kippe und könnte das Viertelfinale verpassen. Olise hat in seinen letzten sechs Länderspielen acht Torbeteiligungen gesammelt, darunter fünf Vorlagen allein bei dieser WM.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr unten.

Das Spiel zwischen Frankreich und Marokko beginnt am 09.07.2026 um 22 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Marokko vs. Frankreich heute live: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko wird live im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt die Begegnung kostenlos und bietet parallel auch einen Livestream über die ARD-Mediathek sowie sportschau.de an.

Alternativ könnt Ihr die Partie auch bei MagentaTV verfolgen. Der Anbieter der Telekom überträgt sämtliche Spiele der Weltmeisterschaft, darunter auch mehrere Begegnungen exklusiv.

In der ARD begleitet Philipp Sohmer das Spiel als Kommentator. Durch die Sendung führt Moderatorin Esther Sedlaczek, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Bei MagentaTV übernimmt Wolff Fuss den Kommentar.

Anstoßzeit Frankreich gegen Marokko

Weltmeisterschaft - Viertel Finale Boston Stadium

Frankreich vs. Marokko: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Frankreich hat alle fünf WM-Spiele gewonnen (5S, 0U, 0N) und dabei 11 Tore erzielt und nur 1 kassiert. Die jüngste Partie war ein 1:0-Sieg gegen Paraguay am 4. Juli. Zuvor gab es ein deutliches 3:0 gegen Schweden sowie ein 4:1 auswärts gegen Norwegen. In den fünf Spielen blieb die Defensive viermal ohne Gegentor.

Marokko steht ebenfalls bei vier Siegen aus fünf Spielen (4S, 1U, 0N) und hat 9 Tore erzielt sowie 5 kassiert. Das bisher letzte Spiel war ein 3:0-Sieg gegen Kanada am 4. Juli. Dem vorangegangen war ein 1:1 gegen die Niederlande, das Marokko im Elfmeterschießen für sich entschied. Das einzige Unentschieden in den vergangenen fünf Partien war das 1:1 gegen Brasilien in der Gruppenphase.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 14. Dezember 2022 im WM-Halbfinale in Katar statt – Frankreich gewann 2:0. Davor trennten sich beide Teams im November 2007 in einem Freundschaftsspiel 2:2. In den drei vorliegenden Begegnungen kommt Frankreich auf zwei Siege und ein Unentschieden.





Frankreich vs. Marokko: Die Tabellen

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