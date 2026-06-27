Am 27. Juni 2026 treffen Kroatien und Ghana im Philadelphia Stadium aufeinander – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften richtungsweisend ist. In der Gruppe L geht es um den Einzug in die Runde der letzten 32, und beide Teams wissen genau, was auf dem Spiel steht.

Kroatien hat sich nach einem schwachen Turnierstart zurückgekämpft. Die Vatreni verloren das Auftaktspiel gegen England mit 2:4, ehe Ante Budimir in der 53. Minute das einzige Tor beim 1:0-Sieg gegen Panama erzielte. Zlatko Dalić hat seine Mannschaft stabilisiert, aber ein weiteres Ausrutscher ist nicht drin.

Ghana präsentiert sich als schwer zu bezwingender Gegner. Die Black Stars bezwangen Panama zum Auftakt mit 1:0 und hielten anschließend gegen England ein 0:0 – ein Ergebnis, das Carlos Queiroz' taktisches Konzept eindrucksvoll unter Beweis stellte. Der portugiesische Coach war nach dem Spiel allerdings wütend über die Schiedsrichterleistungen und forderte öffentlich Erklärungen.

Für Kroatien bedeutet ein Sieg den sicheren Einzug in die K.o.-Runde. Ghana steht mit vier Punkten bereits gut da, würde mit einem Dreier aber als Gruppensieger oder -zweiter in die nächste Runde einziehen. Ein Unentschieden reicht den Black Stars zum Weiterkommen, Kroatien wäre bei einem Remis auf Schützenhilfe angewiesen.

Das Duell in Pennsylvania verspricht eine taktische Auseinandersetzung auf höchstem Niveau. Wie und wo man das Spiel live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Kroatien und Ghana beginnt am 27.06.2026 um 23 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kroatien vs. Ghana heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Kroatien gegen Ghana könnt Ihr sowohl bei MagentaTV als auch im Free-TV beim ZDF live verfolgen. Der Telekom-Anbieter zeigt ohnehin alle 104 WM-Spiele, während das ZDF die Partie zusätzlich im Fernsehen sowie kostenlos im Livestream über sportstudio.de überträgt.

Im "Zweiten" übernimmt Gari Paubandt den Kommentar. Bei MagentaTV ist Jonas Friedrich als Kommentator im Einsatz. Zudem bietet der Telekom-Anbieter eine Konferenz mit dem parallel stattfindenden und exklusiv gezeigten Spiel zwischen England und Panama an, die von Alex Küpper begleitet wird.

Anstoßzeit Kroatien gegen Ghana

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Philadelphia Stadium

Kroatien vs. Ghana: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kroatien kommt mit einer gemischten Bilanz in das Spiel: zwei Siege und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien. Der letzte WM-Auftritt endete mit einem 1:0-Sieg gegen Panama am 23. Juni – ein wichtiger Dreier nach der 2:4-Niederlage gegen England zum Auftakt. In den Vorbereitungsspielen gab es Niederlagen gegen Belgien (0:2) und Brasilien (1:3). Insgesamt erzielte Kroatien in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer.

Ghana weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Das jüngste Ergebnis war das torlose Remis gegen England am 23. Juni – eine disziplinierte Leistung, die die defensive Stärke des Teams unterstrich. Davor bezwangen die Black Stars Panama mit 1:0. In den Testspielen gab es Niederlagen gegen Mexiko (0:2) und Deutschland (1:2). Ghana traf in diesen fünf Partien insgesamt dreimal und kassierte drei Gegentreffer.





Bilanz direkte Duelle

Laut den vorliegenden Daten haben Kroatien und Ghana bislang noch nicht gegeneinander gespielt. Das Aufeinandertreffen in Philadelphia am 27. Juni 2026 wird damit das erste erfasste Duell zwischen beiden Nationen sein.





Kroatien vs. Ghana: Die Tabellen

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