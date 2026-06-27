ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kolumbien vs. Portugal heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Kolumbien und Portugal treffen am 27. Juni 2026 im Miami Stadium aufeinander, um das Gruppenfinale der WM-Gruppe K zu entscheiden. Beide Teams stehen bereits im Achtelfinale, doch der Gruppensieg steht noch auf dem Spiel.

Kolumbien geht als Tabellenführer in die Partie. Nestor Lorenzos Mannschaft hat beide Gruppenspiele gewonnen – 3:1 gegen Usbekistan und 1:0 gegen die DR Kongo – und zählt damit zu den überzeugendsten Teams des Turniers. Crystal-Palace-Rechtsverteidiger Daniel Munoz hat in beiden Spielen getroffen und ist einer der auffälligsten Akteure dieser WM-Ausgabe.

Das Angriffstrio mit Luis Díaz, James Rodríguez und Luis Suárez besitzt individuelle Qualität auf höchstem Niveau. Im Mittelfeld sorgen Jefferson Lerma und das Talent Gustavo Puerta für Stabilität, während die Innenverteidigung mit Davinson Sanchez und Jhon Lucumi bisher kaum bezwungen wurde.

Portugal kam schwankend in das Turnier, zog aber zuletzt deutlich an. Nach dem 1:1-Auftaktremis gegen die DR Kongo antworteten Roberto Martínez und seine Mannschaft mit einem 5:0 gegen Usbekistan – ein Ergebnis, das intern wie extern die Stimmung schlagartig veränderte. Cristiano Ronaldo erzielte einen Doppelpack, wurde zum ersten Spieler der Geschichte, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften traf, und ließ jeden Zweifel an seiner Rolle verstummen.

Neben Ronaldo ist Portugal personell reich bestückt. Nuno Mendes traf per Freistoß gegen Usbekistan, Joao Cancelo lieferte eine Vorlage, und das PSG-Mittelfeld mit Joao Neves und Vitinha gibt dem Team eine Qualität, die kaum eine Mannschaft auf diesem Niveau besitzt. Bruno Fernandes als Zehner und ein mögliches Comeback von Bernardo Silva machen Portugal zum schwierigsten Gegner, den Kolumbien bisher hatte.

Für Kolumbien bedeutet ein Punkt Platz eins und einen theoretisch leichteren Weg im Achtelfinale. Portugal benötigt den Sieg, um die Gruppe noch zu gewinnen. Das Gruppenfinale in Miami verspricht offensiven Fußball beider Seiten – und eine klare Entscheidung.

Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream finden Sie nachfolgend. Das Spiel zwischen Kolumbien und Portugal beginnt am 28.06.2026 um 1.30 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kolumbien vs. Portugal heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Die Partie zwischen Kolumbien und Portugal wird von zwei Sendern live übertragen. Im Free-TV zeigt das ZDF das Spiel, alternativ könnt Ihr die Begegnung auch bei MagentaTV verfolgen, wo alle 104 WM-Spiele verfügbar sind.

Im "Zweiten" sowie im kostenlosen Livestream über sportstudio.de übernimmt Claudia Neumann die Kommentierung. Bei MagentaTV ist Markus Höhner als Kommentator im Einsatz. Zusätzlich bietet der Anbieter eine Konferenz mit dem Parallelspiel DR Kongo gegen Usbekistan an, die von Alex Küpper begleitet wird.

Anstoßzeit Kolumbien gegen Portugal

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Miami Stadium

Kolumbien vs. Portugal: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kolumbien kommt in hervorragender Verfassung in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte das Team vier Siege bei einer Niederlage. Der jüngste Erfolg war das 1:0 gegen die DR Kongo am 24. Juni 2026 in der WM-Gruppenphase – ein Ergebnis, das den Einzug ins Achtelfinale besiegelte. Zuvor hatte Kolumbien Usbekistan mit 3:1 bezwungen sowie in Freundschaftsspielen Jordan (2:0) und Costa Rica (3:1) geschlagen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:3 gegen Frankreich im März. Über alle fünf Spiele erzielte Kolumbien acht Tore und kassierte fünf.

Portugal kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Das 5:0 gegen Usbekistan am 23. Juni 2026 war die bisher überzeugendste Leistung des Turniers – Cristiano Ronaldo traf doppelt, Nuno Mendes und Rafael Leao steuerten ebenfalls Tore bei. Das einzige Ausrutscher war das 1:1 zum Turnierauftakt gegen die DR Kongo. Davor gewann Portugal Freundschaftsspiele gegen Nigeria (2:1), Chile (2:1) und die USA (2:0). In fünf Spielen erzielte Portugal elf Tore und kassierte drei.





Bilanz direkte Duelle

Für die Begegnung zwischen Kolumbien und Portugal liegen in den verfügbaren Daten keine Ergebnisse aus direkten Duellen vor. Offizielle Statistiken werden vor dem Anstoß aktualisiert.





Kolumbien vs. Portugal: Die Tabellen

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