Kolumbien und DR Kongo treffen in der Nacht auf den 24. Juni 2026 im Estadio Akron in Guadalajara in der Gruppe K der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Für beide Mannschaften steht in diesem zweiten Gruppenspiel bereits viel auf dem Spiel.

Kolumbien geht als Tabellenführer der Gruppe K in diese Partie. Los Cafeteros starteten mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg gegen Usbekistan in das Turnier und zählen unter Trainer Nestor Lorenzo zu den formstärksten Teams des Wettbewerbs. Mit James Rodríguez und Luis Díaz in der Startelf verfügen die Kolumbianer über Spieler, die auf dem größten Bühnen entscheidend sein können.

DR Kongo dagegen schrieb mit ihrem 1:1 gegen Portugal bereits Geschichte. Die Léopards, die erst zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, zeigten in Houston Mut und Qualität. Trainer Sébastien Desabre hat ein kompaktes, gefährliches Team geformt, das sich nicht versteckt.

Nach dem Portugal-Remis sorgte DR Kongos Auftritt für reichlich Gesprächsstoff. Mehrere Experten lobten die taktische Disziplin der Mannschaft, während die Leistung des kongalesischen Mittelfeldspielers Ngal'ayel Mukau besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. Er erklärte öffentlich, dass sein Team keinen speziellen Plan für Cristiano Ronaldo gebraucht habe.

Für Kolumbien ist ein Sieg der nächste Schritt in Richtung Achtelfinale. Ein Remis würde die Lage vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Portugal komplizierter machen. DR Kongo weiß, dass ein Punkt oder mehr die Qualifikation in greifbare Nähe rücken würde.

Wo und wann das Spiel übertragen wird, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen Kolumbien und DR Kongo beginnt am 24.06.2026, 04:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kolumbien vs. DR Kongo heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Für die Live-Übertragung von Kolumbien gegen die DR Kongo stehen zwei Optionen zur Verfügung. MagentaTV überträgt das Gruppenspiel live und in voller Länge, wobei Robby Hunke am Mikrofon sitzt. Parallel dazu können Fußballfans die Partie auch ohne zusätzliches Abo in der ARD verfolgen, wo Bernd Schmelzer als Kommentator im Einsatz ist.

Anstoßzeit Kolumbien gegen DR Kongo

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Guadalajara Stadium

Kolumbien vs. DR Kongo: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kolumbien kommt mit drei Siegen aus den jüngsten fünf Spielen in dieses Duell. Nach zwei Niederlagen gegen Frankreich (1:3) und Kroatien (1:2) im März folgten Freundschaftssiege gegen Costa Rica (3:1) und Jordanien (2:0), bevor Los Cafeteros das WM-Auftaktspiel gegen Usbekistan mit 3:1 gewannen. In diesen fünf Partien erzielte Kolumbien zehn Tore und kassierte sieben.

DR Kongo weist eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen auf. Nach Siegen gegen Bermuda (2:0) und Jamaika (1:0) in der Qualifikation folgten ein torloses Remis gegen Dänemark und eine 1:2-Niederlage gegen Chile. Zuletzt holten die Léopards beim WM-Auftakt gegen Portugal ein 1:1 – ein Ergebnis, das in der Gruppe K für Aufsehen sorgte.





Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen Kolumbien und DR Kongo liegen keine Daten vor. Die beiden Nationen stehen sich bei dieser Weltmeisterschaft zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gegenüber.





Kolumbien vs. DR Kongo: Die Tabellen

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