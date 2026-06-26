Kap Verde und Saudi-Arabien treffen am 26. Juni 2026 im Houston Stadium aufeinander – ein abschließendes Gruppenspiel der WM-Gruppe H, das für beide Mannschaften existenziell ist.

Die Kapverdianer haben das Turnier auf den Kopf gestellt. Ein torloses Remis gegen Spanien zum Auftakt, gefolgt von einem 2:2 gegen Uruguay – ein Inselstaat mit rund 525.000 Einwohnern steht plötzlich vor dem Einzug ins Achtelfinale.

Torwart Vozinha war das Gesicht dieser Geschichte. Der 40-Jährige hielt gegen Spanien sieben Mal stark und wurde über Nacht zur Weltfigur. Trainer Bubista hat seine Mannschaft auf ein diszipliniertes, kompaktes Defensivsystem eingeschworen, das bislang nur drei Gegentore in fünf Spielen zuließ.

Saudi-Arabien hingegen steckt in der Krise. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Uruguay folgte eine 0:4-Klatsche gegen Spanien – das schwerste Ergebnis der Gruppenphase für die Grünen Falken. Trainer Georgios Donis, erst seit zwei Monaten vor dem Turnier im Amt, braucht eine Reaktion seiner Spieler.

Für Kap Verde reicht ein Punkt zum Weiterkommen, sofern Spanien gleichzeitig gegen Uruguay gewinnt. Ein Sieg macht die Qualifikation unabhängig vom Parallelspiel perfekt. Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein.

Wo das Spiel übertragen wird und wie ihr es live verfolgen könnt – alle Infos dazu findet ihr im Folgenden. Das Spiel zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien beginnt am 27.06.2026 um 2 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kap Verde vs. Saudi-Arabien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Spiel Kap Verde gegen Saudi-Arabien wird in Deutschland live bei MagentaTV und im Free-TV bei der ARD übertragen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Angebote findet Ihr im Überblick.

Die ARD zeigt die Partie kostenlos im Fernsehen sowie im Livestream über sportschau.de und die ARD Mediathek. Für die Übertragung bei MagentaTV ist hingegen ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Dort übernimmt Jan Platte den Kommentar von Kap Verde gegen Saudi-Arabien.

Anstoßzeit Kap Verde gegen Saudi-Arabien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Houston Stadium

Kap Verde vs. Saudi-Arabien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kap Verde kommt mit zwei Remis und drei Siegen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Das jüngste Ergebnis war das 2:2 gegen Uruguay am 21. Juni, bei dem die Mannschaft einen Rückstand aufholte. Zuvor hielten sie Spanien torlos. In den Vorbereitungsspielen gab es klare Siege gegen Bermuda (3:0) und Serbien (3:0). Über die fünf Partien erzielte Kap Verde neun Treffer und kassierte nur drei.

Saudi-Arabien verbuchte in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Das 0:4 gegen Spanien am 21. Juni war die schwerste Pleite dieser Serie. Davor trennte man sich 1:1 von Uruguay und schlug Puerto Rico in einem Freundschaftsspiel mit 3:0. Gegen Ecuador und Spanien gab es Niederlagen. Insgesamt stehen vier erzielte Tore sieben Gegentoren gegenüber.





Bilanz direkte Duelle

Kap Verde und Saudi-Arabien sind noch nie zuvor aufeinandergetroffen. Das Gruppenspiel in Houston am 26. Juni 2026 ist die erste Begegnung beider Nationen in der Geschichte des Fußballs.





Kap Verde vs. Saudi-Arabien: Die Tabellen

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