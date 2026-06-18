Kanada empfängt Katar am 19. Juni 2026 im BC Place in Vancouver zum zweiten Gruppenspiel der WM 2026. Beide Mannschaften treten in der Gruppe B an und bringen nach dem ersten Spieltag jeweils einen Punkt auf das Konto.

Die Gastgeber starteten mit einem 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina ins Turnier. Cyle Larin traf vor 43.002 Zuschauern im Toronto Stadium und sicherte Kanada damit den ersten WM-Punkt auf eigenem Boden überhaupt. Coach Jesse Marsch setzt auf einen erfahrenen Kader rund um Stürmer Jonathan David und Mittelfeldmotor Stephen Eustaquio.

Für Kanada geht es nun darum, den ersten WM-Sieg auf heimischem Boden zu landen. Der Druck auf Jonathan David wächst – der Juventus-Stürmer steht nach dem Auftritt von Cyle Larin gegen Bosnien besonders im Fokus.

Katar reiste nach einem dramatischen 1:1 gegen die Schweiz nach Vancouver, nachdem ein Ausgleich in der 94. Minute das Unentschieden sicherte. Trainer Julen Lopetegui, der frühere Coach von Spanien, Sevilla und Real Madrid, will mit den Maroons beweisen, dass das schwache WM-Abschneiden als Gastgeber 2022 der Vergangenheit angehört.

Akram Afif bleibt der kreative Motor im Angriffsspiel der Katarer. Der Al-Sadd-Spielmacher verfügt über die Qualität, um Kanadas Defensive vor Probleme zu stellen – und Lopetegui wird ihn als zentrales Mittel einsetzen, um Punkte aus Vancouver mitzunehmen.

In der Tabelle der Gruppe B liegt Kanada nach dem ersten Spieltag auf Platz zwei, Katar auf Platz drei. Beide Teams wissen: Ein Sieg hier kann den Weg ins Achtelfinale entscheidend ebnen.

Das Spiel zwischen Kanada und Katar geht um Mitternacht los.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kanada vs. Katar heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Wer das Spiel Kanada gegen Katar live sehen möchte, hat dafür verschiedene Möglichkeiten. Die Partie wird im Rahmen der WM bei MagentaTV im Pay-TV übertragen. Dort übernimmt Alex Klich die Kommentierung.

Gleichzeitig läuft das Spiel auch im Free-TV bei ZDF. Die Vorberichterstattung beginnt um 23.15 Uhr, moderiert von Amelie Stiefvatter, während Martin Schneider später das Spiel kommentiert. Zusätzlich stellt das ZDF einen kostenlosen Livestream über zdf.de bereit.

Anstoßzeit Kanada gegen Katar

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B BC Place Vancouver

Kanada vs. Katar: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kanada kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und keiner Niederlage aus den jüngsten fünf Spielen in das Duell. Das jüngste Ergebnis war das 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina zum WM-Auftakt am 12. Juni. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Irland sowie einen 2:0-Sieg gegen Usbekistan. Kanada erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte vier.

Katar weist aus den letzten fünf Spielen eine Bilanz von null Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt trennten sich die Maroons 1:1 von der Schweiz. Davor gab es ein torloses Remis gegen El Salvador und eine 0:1-Niederlage gegen Irland. Im FIFA Arab Cup verlor Katar 0:3 gegen Tunesien. Insgesamt schoss Katar in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte sechs.





Bilanz direkte Duelle

CAN Letztes Spiel QAT 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Katar 0 - 2 Kanada 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 23. September 2022 statt: In einem Freundschaftsspiel in Katar gewann Kanada mit 2:0. Weitere gemeinsame Partien liegen im verfügbaren Datensatz nicht vor.





Kanada vs. Katar: Die Tabellen

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