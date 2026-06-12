ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Kanada vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Kanada eröffnet seine Weltmeisterschaft 2026 auf heimischem Boden: Am 12. Juni empfangen die Gastgeber Bosnien und Herzegowina im BMO Field in Toronto zum Auftakt der Gruppe B.

Für Kanada ist es ein historischer Moment. Das Land richtet die WM erstmals gemeinsam mit den USA und Mexiko aus, und das Männerteam steht zum ersten Mal seit 1986 wieder bei einem Weltmeisterschaftsturnier – diesmal vor eigenem Publikum. Jesse Marsch hat eine Mannschaft geformt, die in der CONCACAF-Region zuletzt aufhorchen ließ und nun den Schwung eines Copa-América-Halbfinales mit in den Sommer nimmt.

Der große Schatten über dem Gastgeber ist Alphonso Davies. Der Kapitän und unbestrittene Star der Kanadier kämpft mit den Folgen einer Verletzung und wird zumindest zu Beginn des Turniers keine entscheidende Rolle spielen können. Für ein Team, das so stark auf seinen Bayern-Münchner Antreiber ausgerichtet ist, stellt das eine erhebliche Herausforderung dar.

Bosnien und Herzegowina reist mit breiter Brust nach Toronto. Die Zmajevi haben sich auf dramatische Weise qualifiziert: Erst schlugen sie Wales im Playoff-Halbfinale per Elfmeterschießen, dann bezwangen sie Italien im Finale auf dieselbe Art – ein Ergebnis, das in der Heimat als Meilenstein der Fußballgeschichte gilt. Edin Džeko, mit 40 Jahren noch immer der Anführer im Sturm, ist der Kopf dieser Mannschaft.

Sergej Barbarez hat aus seiner Mannschaft eine kompakte, defensiv disziplinierte Einheit geformt, die auf schnelle Umschaltmomente setzt. Gegen ein Kanada ohne Davies in Bestform könnte dieser Ansatz gefährlich werden.

In der Tabelle der Gruppe B führen die Bosnier vor dem Anpfiff die Gruppe an, Kanada steht auf Platz zwei – die Ausgangslage verspricht ein offenes Spiel mit viel auf dem Spiel für beide Seiten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Das Spiel zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina beginnt am 12.06.2026, 21:00.

Wer zeigt / überträgt Kanada vs. Bosnien und Herzegowina heute live im Free-TV und Livestream?





Das Spiel Kanada gegen Bosnien und Herzegowina wird in Deutschland im Free-TV in der ARD übertragen. Philipp Sohmer kommentiert das Geschehen. Als Experte fungiert Bastian Schweinsteiger, während Esther Sedlaczek als Moderatorin eingesetzt wird.

Zudem ist die Partie auch bei MagentaTV zu sehen.





Anstoßzeit Kanada gegen Bosnien und Herzegowina

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B Toronto Stadium

Kanada vs. Bosnien und Herzegowina: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kanada kommt mit einer gemischten Vorbereitung ins Turnier. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team zwei Siege und drei Unentschieden – ohne eine einzige Niederlage. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Irland am 5. Juni, zuvor gab es ein 2:0 gegen Usbekistan. Kanada erzielte in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte drei.

Bosnien und Herzegowina weist in den letzten fünf Partien einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennten sie sich 1:1 von Panama. Bemerkenswert sind die Ergebnisse aus der WM-Qualifikation: Sowohl gegen Wales als auch gegen Italien endeten die Spiele 1:1, zählten aber als Siege auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Über fünf Spiele hinweg trafen die Zmajevi viermal und kassierten ebenfalls vier Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Belastbare Daten zu direkten Duellen zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina liegen nicht vor. Das heutige Aufeinandertreffen in Toronto ist nach aktuellem Stand das erste dokumentierte Pflichtspiel zwischen beiden Nationen. Es handelt sich damit um eine Begegnung ohne historischen Vergleichswert – was dem Spiel seinen eigenen Reiz verleiht.





Kanada vs. Bosnien und Herzegowina: Die Tabellen

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