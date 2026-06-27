Im Dallas Stadium in Arlington trifft Jordanien in der WM-Gruppenphase auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. Für die Albiceleste ist es das letzte Gruppenspiel, für Jordanien eine letzte Chance, das Turnier mit einem Achtungserfolg zu beenden.

Argentinien hat die Gruppe J bereits als Tabellenführer vorzeitig gewonnen. Mit zwei überzeugenden Siegen gegen Algerien und Österreich hat die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni ihre Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Lionel Messi steht im Mittelpunkt des Turniers. Der 39-Jährige erzielte gegen Österreich zwei Treffer und überholte damit Miroslav Klose als alleinigen Rekordtorschützen der WM-Geschichte – 18 Tore in sechs Turnieren.

Jordanien hingegen hat beide Gruppenspiele verloren und ist bereits ausgeschieden. Die Mannschaft von Jamal Sellami fand in dieser Gruppe gegen keinen Gegner ein Mittel.

Für Scaloni wird dieses Spiel auch Gelegenheit sein, Stammkräfte zu schonen und Rotationen vorzunehmen. Ob Messi von Beginn an auf dem Platz steht, bleibt abzuwarten – das Achtelfinale wartet.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream. Das Spiel zwischen Jordanien und Argentinien beginnt am 28.06.2026 um 4 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Jordanien vs. Argentinien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Begegnung zwischen Jordanien und Argentinien wird exklusiv bei MagentaTV übertragen. Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD oder ZDF ist nicht geplant.

Bei MagentaTV übernimmt Cornelius Küpper die Kommentierung der Partie. Zusätzlich wird eine Konferenz mit dem Parallelspiel Algerien gegen Österreich angeboten, die von Benni Zander begleitet wird.

Anstoßzeit Jordanien gegen Argentinien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J Dallas Stadium

Jordanien vs. Argentinien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Jordanien kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: vier Niederlagen und ein Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Ergebnis war ein 1:2 gegen Algerien bei der WM, zuvor gab es ein 3:1 gegen Österreich. Insgesamt erzielte Jordanien in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum neun Tore, kassierte aber elf Gegentreffer. Nur gegen Nigeria gelang ein Punktgewinn – ein 2:2 im März.

Argentinien präsentiert sich in blendender Form: fünf Siege aus fünf Spielen, kein einziges Gegentor in den WM-Partien. Das 2:0 gegen Österreich war der jüngste Erfolg, davor besiegte die Albiceleste Algerien mit 3:0. Insgesamt traf Argentinien in diesen fünf Spielen 15 Mal und ließ lediglich null Gegentore in den Pflichtspielen zu.





Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Duellen zwischen Jordanien und Argentinien liegen keine Daten aus den letzten fünf Begegnungen vor. Dieses WM-Spiel könnte damit eine seltene Begegnung beider Nationen auf der größten Fußballbühne darstellen.





Jordanien vs. Argentinien: Die Tabellen

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