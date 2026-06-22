Jordanien und Algerien treffen in der WM-Gruppe J im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara aufeinander. Für beide Mannschaften geht es um nichts weniger als den Verbleib im Turnier.

Jordanien startete mit einer 1:3-Niederlage gegen Österreich in die Weltmeisterschaft und steht damit bereits mit dem Rücken zur Wand. Trainer Jamal Sellami muss eine Reaktion seiner Mannschaft fordern, nachdem die Nashawaneen in den Vorbereitungsspielen zuletzt auch gegen Kolumbien (0:2) und die Schweiz (1:4) klar unterlegen waren.

Algerien erlebte zum Turnierauftakt ebenfalls einen Dämpfer: Die Wüstenfüchse unterlagen Argentinien mit 0:3. Das Spiel hinterließ jedoch Bitterkeit, denn der algerische Fußballverband reichte im Anschluss eine offizielle Beschwerde bei der FIFA ein. Der Verband ist der Ansicht, dass Lionel Messi und Alexis Mac Allister hätten vom Platz gestellt werden müssen.

Trotz des schwachen WM-Starts brachte Algerien in der Vorbereitung durchaus überzeugende Ergebnisse. Trainer Vladimir Petkovic konnte Siege gegen Bolivien (4:0) und die Niederlande (1:0) verbuchen, was die Qualität des Kaders unterstreicht.

Für beide Teams ist dieses Duell wegweisend. Wer verliert, scheidet mit großer Wahrscheinlichkeit aus. Wer gewinnt, hält seine Chancen auf das Sechzehntelfinale am Leben.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream findet ihr nachfolgend.

Das Spiel zwischen Jordanien und Algerien beginnt am 23.06.2026 um 5 Uhr deutscher Zeit in der Früh.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Jordanien vs. Algerien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Obwohl die Partie noch mitten in der Nacht angepfiffen wird, könnt Ihr zwischen einer Übertragung im Free-TV (ZDF) und bei MagentaTV wählen. Letzteres überrascht nicht, der Anbieter der Telekom hat nämlich alle 104 WM-Spiele live im Programm.

Für MagentaTV kommentiert Cornelius Küpper. Im ZDF bzw. im Livestream bei sportstudio.de Martin Schneider.

Anstoßzeit Jordanien gegen Algerien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J San Francisco Bay Area Stadium

Jordanien vs. Algerien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Jordanien kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Partien holte die Mannschaft null Siege, zwei Unentschieden und kassierte drei Niederlagen. Zuletzt unterlag man Österreich mit 1:3 im WM-Gruppenspiel. Auch die Freundschaftsspiele verliefen enttäuschend, darunter ein 1:4 gegen die Schweiz. In diesen fünf Begegnungen erzielte Jordanien sechs Tore und kassierte neun.

Algerien weist eine deutlich bessere jüngste Form auf: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Der 3:0-Auftaktniederlage gegen Argentinien gingen Erfolge gegen Bolivien (4:0) und die Niederlande (1:0) voraus. Insgesamt erzielte Algerien in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte nur drei.





Bilanz direkte Duelle

JOR Letztes Spiel ALG 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Algerien 1 - 1 Jordanien 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die jüngste direkte Begegnung zwischen beiden Teams datiert vom 30. Mai 2004: Algerien und Jordanien trennten sich in einem Freundschaftsspiel mit 1:1.





Jordanien vs. Algerien: Die Tabellen

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