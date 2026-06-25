Japan und Schweden treffen am 25. Juni 2026 im Dallas Stadium in Arlington, Texas, im abschließenden Gruppenspiel der WM-Gruppe F aufeinander. Für beide Mannschaften geht es um die endgültige Klärung ihrer Chancen für das Sechzehntelfinale.

Die Samurai Blue reisen als Gruppenführende nach Arlington. Hajime Moriyasus Mannschaft hat sich mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Tunesien in Monterrey in eine komfortable Position gebracht – Ayase Ueda traf doppelt, Daichi Kamada und Junya Ito steuerten ebenfalls Treffer bei.

Schweden dagegen muss nach einer schmerzhaften 1:5-Niederlage gegen die Niederlande in Houston eine Reaktion zeigen. Graham Potters Blågult kassierten früh zwei Gegentore durch Brian Brobbey und verloren trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Anthony Elanga die Kontrolle über das Spiel vollständig.

Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg Schwedens würde die Mannschaft auf sechs Punkte bringen und das Weiterkommen sichern. Japan kann mit einem Punkt die Gruppenphase als Erster oder Zweiter abschließen. Ein Unentschieden wäre für Schweden ebenfalls noch vertretbar, aber ein Sieg ist Pflicht, wenn man das eigene Schicksal selbst in der Hand behalten will.

Alexander Isak und Viktor Gyökeres bilden Schwedens Angriffsduo – ein Duo mit der physischen Qualität, Japans Dreierkette unter Druck zu setzen. Moriyasu wird seinen defensiven Mittelfeldern besondere Verantwortung übertragen, um die zentralen Räume zu schließen.

Es ist das erste WM-Aufeinandertreffen beider Nationen. Das einzige bekannte Duell endete 2002 in einem 1:1-Unentschieden in einem Freundschaftsspiel. Im Dallas Stadium werden die Vorzeichen völlig andere sein.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr weiter unten. Das Spiel zwischen Japan und Schweden beginnt am 26.06.2026 um 1 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Japan vs. Schweden heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Die Partie zwischen Japan und Schweden wird live und exklusiv bei MagentaTV übertragen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht - stattdessen könnt Ihr das Parallelspiel zwischen den Niederlanden und Tunesien in der ARD sehen.

Bei MagentaTV wird Benni Zander kommentiert. Außerdem gibt es eine Konferenz mit beiden Partien aus Gruppe F, um die sich Alex Küpper kümmert.

Anstoßzeit Japan gegen Schweden

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Dallas Stadium

Japan vs. Schweden: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 8 T. Kubo Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Japan kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen nach Arlington. Der jüngste Auftritt war das 4:0 gegen Tunesien am 21. Juni – ein Ergebnis, das die Samurai Blue an die Tabellenspitze der Gruppe F katapultiert hat. Zuvor trennten sie sich 2:2 von den Niederlanden in ihrem WM-Auftakt am 14. Juni. Japan hat in diesen fünf Partien insgesamt elf Tore erzielt und nur vier kassiert.

Schweden weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Der 5:1-Sieg gegen Tunesien am 15. Juni war der stärkste Auftritt, das 1:5 gegen die Niederlande am 20. Juni der tiefste Punkt. In jenen fünf Begegnungen trafen die Blågult zwölfmal und kassierten zwölf Gegentore – eine Bilanz, die sowohl Torgefahr als auch defensive Anfälligkeit widerspiegelt.





Bilanz direkte Duelle

JPN Letztes Spiel SWE 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Japan 1 - 1 Schweden 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert vom 25. Mai 2002 – ein Freundschaftsspiel, das 1:1 endete, mit Japan als Heimteam. Aus einem einzigen Spiel lässt sich kein Muster ableiten. Das Duell im Dallas Stadium wird für beide Nationen in vielerlei Hinsicht Neuland sein.





Japan vs. Schweden: Die Tabellen

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