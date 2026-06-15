Im Los Angeles Stadium treffen Iran und Neuseeland am 16. Juni 2026 im ersten Gruppenspiel der WM-Gruppe G aufeinander. Für beide Mannschaften ist es ein Pflichtauftakt – ein Stolperer könnte die Ausgangslage in einer Gruppe mit Belgien und Ägypten erheblich verschlechtern.

Iran-Trainer Amir Ghalenoei schickt ein erfahrenes Team ins Rennen, das die asiatische Qualifikation souverän gemeistert hat. Mit Mehdi Taremi als Angriffsspitze verfügt Team Melli über einen Stürmer von europäischem Format, der auf den großen Bühnen des Vereinsfußballs bewiesen hat, dass er entscheidende Spiele prägen kann.

Das Umfeld um die iranische Mannschaft ist vor dem Turnier allerdings alles andere als ruhig. Die US-Regierung hat den Iran-Fans ihre Tickets für die Gruppenspiele kurzfristig entzogen, und der Kader darf amerikanischen Boden nur an den jeweiligen Spieltagen betreten – ein beispielloser diplomatischer Druck im Vorfeld eines Weltmeisterschaftsspiels.





Neuseeland reist mit Darren Bazeley als Trainer an und präsentiert sich als technisch gereiftes Team, das sich in Ozeanien ohne Punktverlust qualifiziert hat. Angeführt von Kapitän Chris Wood, der körperlich und in der Luft eine konstante Bedrohung darstellt, wollen die All Whites beweisen, dass ihre Generation mehr liefern kann als die unvergessliche, aber torlose Kampagne von 2010.

Die jüngsten Ergebnisse der Neuseeländer geben jedoch Anlass zur Skepsis. Eine 1:0-Niederlage gegen England am 6. Juni und ein 0:4-Debakel gegen Haiti kurz davor zeigen, dass Bazeley seine Mannschaft bis zum Anpfiff in Los Angeles noch stabilisieren muss.

Wer dieses WM-Eröffnungsspiel der Gruppe G live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream. Das Spiel zwischen Iran und Neuseeland beginnt am 16.06.2026 um 3 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Iran vs. Neuseeland heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Es gibt zwei Möglichkeiten, Iran gegen Neuseeland live zu sehen. Im Free-TV stellt diese das ZDF dar. Auch wird es einen kostenlosen Livestream geben, bei sportstudio.de. Um den Kommentar kümmert sich Martin Schneider.

Darüber hinaus ist MagentaTV zur Stelle, wo sämtliche WM-Spiele live zu sehen sind. Kommentieren wird Julian Engelhard.

Anstoßzeit Iran gegen Neuseeland

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G Los Angeles Stadium

Iran vs. Neuseeland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Iran kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in die WM. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Erfolg gegen Mali am 4. Juni, dem zuvor ein 3:1 gegen Gambia und ein deutliches 5:0 gegen Costa Rica folgten. Die einzigen Ausrutscher waren eine 1:2-Niederlage gegen Nigeria sowie ein torloses Remis gegen Usbekistan im November 2025, das als Niederlage gewertet wurde. In diesen fünf Partien erzielte Iran insgesamt zehn Tore und kassierte drei.

Neuseeland steht nach einem Sieg und vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen unter Druck. Der einzige Erfolg war ein 4:1 gegen Chile im März 2026. Seitdem setzte es ein 1:0 gegen England am 6. Juni, ein 0:4 gegen Haiti am 3. Juni sowie Niederlagen gegen Finnland (0:2) und Ecuador (0:2). Allein in den letzten vier Spielen kassierte Neuseeland neun Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf direkten Duelle zwischen Iran und Neuseeland liegen keine Daten vor. Historische Statistiken werden ergänzt, sobald entsprechende Informationen verfügbar sind.





Iran vs. Neuseeland: Die Tabellen

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