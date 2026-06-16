Irak trifft im Gillette Stadium in Foxborough auf Norwegen – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften richtungsweisend sein könnte. Die Partie gehört zur Gruppe I und findet am 16. Juni 2026 statt.

Für den Irak ist es die erste WM-Teilnahme seit 1986. Unter Trainer Graham Arnold hat die Mannschaft eine beachtliche Qualifikationsphase absolviert und steht nun vor der Aufgabe, sich gegen einen der stärksten Gegner der Gruppe zu beweisen. Die Vorfreude unter den irakischen Fans – von Bagdad bis Detroit – ist spürbar.

Norwegen hingegen kehrt nach mehr als 25 Jahren Abstinenz auf die große Weltbühne zurück. Mit Erling Haaland als Sturmspitze und Martin Ödegaard im Mittelfeld verfügt Staale Solbakkens Team über Qualität in allen Mannschaftsteilen. Die Erwartungen in Skandinavien sind entsprechend hoch.

Die Irakis kamen zuletzt nicht in Topform in das Turnier. Ein 0:2 gegen Venezuela in der Vorbereitung hinterließ Fragezeichen, wenngleich das 1:1 gegen Spanien Mitte der Woche davor gezeigt hatte, dass die Mannschaft konkurrenzfähig ist.

Norwegen präsentierte sich in den Testspielen solide, wenn auch nicht makellos. Ein 3:1-Sieg gegen Schweden stimmte die Fans optimistisch, das 1:1 gegen Marokko kurz darauf zeigte aber, dass noch Abstimmungsbedarf besteht.

Das Gillette Stadium in Foxborough fasst über 60.000 Zuschauer und verspricht eine elektrisierende Atmosphäre. Wer das Spiel nicht live vor Ort verfolgen kann, findet hier alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.

Das Spiel zwischen Irak und Norwegen beginnt am 17.06.2026 um Mitternacht.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Irak vs. Norwegen heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





In Deutschland wird die Partie zwischen Irak und Norwegen bei der WM 2026 auf MagentaTV übertragen. Der Pay-TV-Sender besitzt als einziger Anbieter die Übertragungsrechte an allen Spielen der WM. Kommentiert wird Irak vs. Norwegen von Jan Platte.

Eine Free-TV-Übertragung wird hingegen nicht zur Verfügung gestellt.

Anstoßzeit Irak gegen Norwegen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I Boston Stadium

Irak vs. Norwegen: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Der Irak kommt mit einer gemischten Bilanz in das Turnier: Aus den jüngsten fünf Spielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 0:2 gegen Venezuela im Freundschaftsspiel am 10. Juni 2026. Positiver war das 1:1 gegen Spanien am 4. Juni, das die Widerstandsfähigkeit der Mannschaft unterstrich. Zuvor gab es ein 1:0 gegen Andorra sowie ein 2:1 gegen Bolivien in den WM-Playoffs. Insgesamt erzielte der Irak in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte vier.

Norwegen weist ebenfalls eine ausgeglichene jüngste Form auf: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt trennten sich die Norweger am 7. Juni 2026 1:1 von Marokko. Davor gab es einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Schweden am 1. Juni. Ein torloses 0:0 gegen die Schweiz und eine 1:2-Niederlage gegen die Niederlande runden die jüngste Serie ab. In der WM-Qualifikation bezwangen die Norweger Italien mit 4:1. In fünf Spielen erzielte Norwegen neun Tore und kassierte fünf.





Bilanz direkte Duelle

Irak vs. Norwegen: Die Tabellen

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