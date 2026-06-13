ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Haiti vs. Schottland heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Haiti und Schottland eröffnen ihre WM-Kampagne am 13. Juni 2026 im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts. Das Gruppenspiel der WM-Gruppe C ist für beide Mannschaften der erste Auftritt bei diesem Turnier.

Für Haiti ist es die Rückkehr auf die größte Fußballbühne der Welt – 52 Jahre nach ihrem Debüt 1974. Die Mannschaft von Trainer Sebastien Migne hat sich durch starke Auftritte in der CONCACAF-Qualifikation für das Turnier qualifiziert, darunter entscheidende Siege gegen Costa Rica und Nicaragua in den letzten beiden Spielen der Qualifikation.

Duckens Nazon bleibt das Gesicht der haitianischen Offensive. Der 32-Jährige traf in der Qualifikation sechsmal und kommt auf insgesamt 44 Länderspieltore in 80 Einsätzen. An seiner Seite dürften Premier-League-bekannte Gesichter wie Jean-Ricner Bellegarde von den Wolverhampton Wanderers und Wilson Isidor vom AFC Sunderland eine Rolle spielen.

Schottland betritt nach 28-jähriger Abstinenz wieder WM-Boden. Trainer Steve Clarke führte die Mannschaft durch eine starke UEFA-Qualifikation, in der sie ihre Gruppe vor Dänemark, Griechenland und Weißrussland abschloss. Der abschließende Sieg gegen Dänemark besiegelte die direkte Qualifikation und beendete jahrzehntelange Enttäuschungen.

Die Grundlage des schottischen Spiels bilden erfahrene Kräfte wie Andy Robertson, John McGinn, Scott McTominay und Lewis Ferguson. Clarke setzt auf ein kompaktes Defensivsystem mit schnellen Umschaltmomenten – ein Ansatz, der im Qualifikationsverlauf wiederholt gegen stärkere Gegner funktionierte.

Die Partie trägt auch eine emotionale Note: Rute Cardoso, die Witwe des verstorbenen Liverpool-Stürmers Diogo Jota, wandte sich in einem bewegenden Brief an Schottlands Kapitän Andy Robertson und bat ihn, das Andenken seines früheren Teamkollegen in die WM zu tragen.

Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV und im Stream verfolgen könnt. Das Spiel zwischen Haiti und Schottland beginnt in der Nacht auf den 14.06.2026 um 3 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Haiti vs. Schottland heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





In Deutschland wird Haiti vs. Schottland live auf MagentaTV und in der ARD übertragen. Dementsprechend gibt es eine Free-TV-Übertragung.

Darum kümmern sich im Ersten Kommentatorin Christina Grad und Expertin Almuth Schult. Bei MagentaTV, das alle WM-Spiele und einige exklusiv zeigt, kümmert sich Christina Rann um den Kommentar.

Anstoßzeit Haiti gegen Schottland

Weltmeisterschaft - WM Gruppe C Boston Stadium

Haiti vs. Schottland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Haiti kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag die Mannschaft Peru mit 1:2 in einem Testspiel am 6. Juni 2026. Zuvor gab es einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Neuseeland. Insgesamt erzielte Haiti in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte vier.

Schottland präsentiert sich in besserer Form: drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Am 6. Juni 2026 gewann die Mannschaft das Testspiel gegen Bolivien mit 4:0, nachdem zuvor Curaçao mit 4:1 bezwungen wurde. Schottland traf in diesen fünf Partien insgesamt neunmal und ließ lediglich drei Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Für Haiti vs. Schottland liegen in den vorliegenden Daten keine dokumentierten direkten Vergleiche vor. Historische Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften sind in den verfügbaren Quellen nicht erfasst.





Haiti vs. Schottland: Die Tabellen

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