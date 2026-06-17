Ghana und Panama treffen am 17. Juni 2026 im Toronto Stadium aufeinander – das erste Gruppenspiel beider Mannschaften in der WM-Gruppe L der FIFA Weltmeisterschaft 2026.

Für die Black Stars ist es eine Rückkehr auf die große Bühne mit etwas zu beweisen. Trainer Carlos Queiroz, der erst im April das Amt übernahm, führt eine Mannschaft an, die erfahrene Kräfte wie Kapitän Jordan Ayew mit einer jungen, hungrigen Generation verbindet. Antoine Semenyo von Manchester City und Iñaki Williams von Athletic Bilbao verleihen dem Angriff Tempo und Klasse.

Doch der Schatten über der Vorbereitung ist nicht zu übersehen: Villarreals Thomas Partey, Ghanas Mittelfeldanker, wurde von den kanadischen Behörden aufgrund laufender Rechtsverfahren die Einreise verweigert. Die ghanaische Regierung hat den Entscheid scharf kritisiert und spricht von einem Verstoß gegen internationales Recht. Parteys Fehlen wäre ein schwerer Verlust.

Panama bestreitet erst seine zweite WM-Teilnahme überhaupt. Trainer Thomas Christiansen, seit 2020 im Amt, führte Los Canaleros durch eine makellose Qualifikation – kein einziges Spiel verloren, sieben Siege und drei Unentschieden. Die Defensive ist das Fundament dieses Teams: In der Qualifikationsrunde kassierte Panama lediglich zwei Gegentore in sechs Partien.

Mittelfeldspieler Adalberto "Coco" Carrasquilla von Pumas wird das Spiel für Panama diktieren wollen, während Rechtsverteidiger Amir Murillo von Beşiktaş internationale Erfahrung einbringt. Kapitän Aníbal Godoy, erfahrener Routinier bei San Diego FC, gibt der Mannschaft Stabilität.

Beide Teams stehen in der Gruppe L noch ohne Punkt – jeder Auftakt zählt. Für alle, die das Spiel live verfolgen wollen: Hier sind alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Ghana und Panama beginnt am 18.06.2026, 01:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Ghana vs. Panama heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Duell zwischen Ghana und Panama ist live exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt sämtliche Partien der Weltmeisterschaft, für dieses Spiel übernimmt Julian Engelhard den Kommentar.

Eine Ausstrahlung im Free-TV ist nicht vorgesehen. Die Begegnung zählt zu den 44 exklusiven Spielen, die ausschließlich über MagentaTV verfügbar sind.

Anstoßzeit Ghana gegen Panama

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Toronto Stadium

Ghana vs. Panama: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Ghana kommt mit einer schwachen Vorbereitung nach Toronto. In den letzten fünf Spielen holten die Black Stars nur ein Unentschieden bei vier Niederlagen – vier Tore erzielt, elf kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Wales am 2. Juni, das zumindest eine Serie von drei Niederlagen in Folge beendete. Zuvor gab es ein 0:2 gegen Mexiko, ein 1:2 gegen Deutschland und ein deutliches 1:5 gegen Österreich im März.

Panamas Formkurve ist ausgeglichener. Aus fünf Testspielen holte Christiansens Mannschaft zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennten sie sich am 6. Juni 1:1 von Bosnien und Herzegowina. Ein 4:2-Sieg über die Dominikanische Republik zwei Tage zuvor zeigte die Offensivkraft des Teams. Einziger Ausreißer war ein 2:6 gegen Brasilien am 31. Mai – zwei Auswärtssiege gegen Südafrika im März gaben dem Team aber eine solide Grundlage.





Bilanz direkte Duelle

Ghana und Panama sind sich noch nie zuvor begegnet. Die Partie am 17. Juni 2026 in Toronto ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen überhaupt.





Ghana vs. Panama: Die Tabellen

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