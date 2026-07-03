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Weltmeisterschaft
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ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Ghana vs. Kolumbien heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
Kolumbien - Ghana
Kolumbien
Ghana

Im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft bekommt es Kolumbien mit Ghana zu tun. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das WM-Sechzehntelfinale bringt Kolumbien und Ghana ins Kansas City Stadium zusammen – ein interkontinentales Duell, das den Beginn der K.o.-Phase für beide Mannschaften markiert.

Los Cafeteros haben die Gruppenphase als Sieger der Gruppe K abgeschlossen. Ein torloses Remis gegen Portugal im letzten Gruppenspiel reichte aus, um den ersten Platz zu sichern – ein Ergebnis, das Kolumbiens Status als ernsthafter Titelkandidat untermauert.

Nestor Lorenzos Mannschaft zeigte in der zweiten Hälfte gegen Portugal enormen Druck. James Rodríguez traf mit einem Fernschuss beinahe ins leere Tor, und Davinson Sánchez glaubte in der Nachspielzeit bereits getroffen zu haben – der Treffer wurde jedoch nach VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt.

Ghana dagegen überstand eine schwierige Gruppe L und geht als Dritter in das Achtelfinale. Carlos Queiroz hat eine kompakte, defensiv stabile Einheit geformt, die in der Gruppenphase kein einziges Gegentor kassierte – ein bemerkenswerter Auftritt der Black Stars.

Nach einem 1:0-Auftaktsieg gegen Panama hielt Ghana England in Foxborough zu einem torlosen Unentschieden. Im abschließenden Gruppenspiel unterlag die Mannschaft Kroatien mit 1:2, schaffte aber dennoch den Einzug in die Runde der letzten 32.

Nun treffen beide Teams in einem direkten K.o.-Spiel aufeinander. Wer verliert, ist raus.

Das Spiel zwischen Kolumbien und Ghana beginnt am 04.07.2026 um 03.30 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Ghana vs. Kolumbien heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


MagentaTV zeigt das Sechzehntelfinale zwischen Kolumbien und Ghana heute live. Cornelius Küpper begleitet die Partie als Kommentator. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Auch im Free-TV ist das K.o.-Duell zu sehen: Das ZDF startet um 3.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch die Sendung führt Moderatorin Amelie Stiefvatter, Claudia Neumann kommentiert die Begegnung. Parallel wird das Spiel zudem im kostenlosen Livestream auf sportstudio.de übertragen.

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Anstoßzeit Kolumbien gegen Ghana

Kolumbien vs. Ghana: Aufstellungen

Kolumbien vs Ghana Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Kolumbien crest
Kolumbien
COL
Aufstellung
Ghana crest
Ghana
GHA
4-1-2-3
12C. Vargas2D. Munoz23Davinson Sánchez17J. Mojica3J. Lucumi11J. Arias14G. Puerta16J. Lerma10J. Rodriguez7L. Diaz25Luis Suárez16B. Asare4J. Adjetey23D. Luckassen26M. Senaya14G. Mensah5T. Partey3C. Yirenkyi8K. Sibo9J. Ayew11A. Semenyo22K. Sulemana
Ghana crest
Ghana
GHA
4-3-3
Kolumbien

Startelf

Ghana

Trainer

  • N. Lorenzo
  • C. Queiroz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

COL

COL - Form

CRC
S3-1
JOR
S2-0
UZB
S1-3
COD
S1-0
POR
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
GHA

GHA - Form

MEX
N2-0
WAL
U1-1
PAN
S1-0
ENG
U0-0
CRO
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Kolumbien geht mit beeindruckender Form in das Sechzehntelfinale. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft vier Siege und ein Unentschieden. Zuletzt trennte man sich in der WM-Gruppenphase torlos von Portugal. Davor besiegte Kolumbien die DR Kongo mit 1:0 und Usbekistan auswärts mit 3:1. In Testspielen wurden zudem Jordanien mit 2:0 und Costa Rica mit 3:1 geschlagen. Über diese fünf Partien erzielte Kolumbien acht Tore und kassierte nur eines.

Ghana präsentiert sich in gemischter Verfassung. Aus den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem 1:2 gegen Kroatien in der WM-Gruppenphase. Zuvor hielt Ghana England torlos, besiegte Panama mit 1:0 und spielte in einem Testspiel gegen Wales 1:1 remis. In einem weiteren Freundschaftsspiel unterlag die Mannschaft Mexiko mit 0:2. Die Defensive bleibt das Fundament dieser Mannschaft – in den WM-Spielen blieb Ghana zweimal ohne Gegentor.


Bilanz direkte Duelle

Für die Begegnung Kolumbien gegen Ghana liegen keine Daten aus früheren Duellen vor. Die beiden Mannschaften treffen beim WM 2026 Achtelfinale erstmals in einem offiziellen Pflichtspiel aufeinander.


Kolumbien vs. Ghana: Die Tabellen

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