ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Frankreich vs. Spanien heute live: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Das WM-Halbfinale 2026 bringt zwei der besten Mannschaften des Turniers zusammen. Frankreich und Spanien treffen am Dienstag, den 14. Juli, im AT&T Stadium in Arlington, Texas, aufeinander – und der Sieger steht im Finale.

Für Frankreich ist es das dritte WM-Halbfinale in Folge. Didier Deschamps, der nach dem Turnier als Nationaltrainer abtritt, führt seine Mannschaft mit beeindruckender Geschlossenheit durch den Wettbewerb. Kylian Mbappe, der mit acht Turniertreffern an der Spitze der Torjägerliste steht, zeigte zuletzt trotz einer Knöchelverletzung im Viertelfinale gegen Marokko im Training keine Einschränkungen.

Spanien reist als amtierender Europameister nach Texas. Luis de la Fuente hat sein Team Spiel für Spiel weiterentwickelt, und der 18-jährige Lamine Yamal ist längst keine Überraschung mehr – er ist der Taktgeber. Yamal ließ zuletzt verlauten, Frankreich solle Angst vor Spanien haben. Aus dem französischen Lager kam prompt Widerspruch: Ibrahima Konate betonte, man werde nicht in diese Falle tappen.

Die Formkurve beider Teams zeigt steil nach oben. Frankreich gewann alle fünf bisherigen WM-Partien, darunter ein 2:0 gegen Marokko im Viertelfinale, bei dem Mbappe und Ousmane Dembele trafen. Spanien setzte sich im Viertelfinale 2:1 gegen Belgien durch und bleibt ebenfalls ohne Niederlage.

Michael Olise hat das Turnier genutzt, um sich in die Weltklasse zu spielen. Berichte über ein gewünschtes Gespräch mit Bayern München über seine Zukunft – bei gleichzeitigem Interesse von Real Madrid – zeigen, welchen Eindruck er hinterlassen hat. Auf der anderen Seite wartet mit Pedri, Dani Olmo und Rodri ein Mittelfeld, das kaum Räume lässt.

Wer ins WM-Finale am 19. Juli im MetLife Stadium einzieht, entscheidet sich in Arlington. Weiter unten erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im deutschen TV und per Livestream verfolgen könnt. Das Spiel zwischen Frankreich und Spanien beginnt am 14.07.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Frankreich vs. Spanien heute live: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Partie zwischen Frankreich und Spanien wird sowohl bei MagentaTV, das alle WM-Spiele live im Programm hat, als auch im Free-TV übertragen. Am heutigen Dienstag ist das ZDF im Einsatz. Im Livestream könnt Ihr via sportstudio.de oder in der ZDF-Mediathek kostenlos dabei sein.

Den Kommentar im Zweiten übernimmt Gari Paubandt. Bei MagentaTV kommentiert Christian Straßburger.

Anstoßzeit Frankreich gegen Spanien

Weltmeisterschaft - Halbfinale Dallas Stadium

Frankreich vs. Spanien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Frankreich präsentiert sich beim Turnier in Bestform und gewann alle fünf bisherigen WM-Partien. Die Équipe Tricolore erzielte dabei insgesamt 11 Tore und kassierte keines. Zuletzt bezwangen sie Marokko im Viertelfinale mit 2:0, davor Paraguay knapp mit 1:0 und Schweden deutlich mit 3:0. Frankreich hat in diesem Turnier noch kein Gegentor hinnehmen müssen.

Spanien ist ebenfalls makellos durch das Turnier marschiert und gewann alle fünf Partien. Die Furia Roja traf insgesamt 8 Mal und kassierte nur 2 Gegentore. Im Viertelfinale besiegten sie Belgien mit 2:1, zuvor Portugal mit 1:0 und Österreich souverän mit 3:0. Beim Auftakt gegen Saudi-Arabien gab es einen klaren 4:0-Erfolg.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften liegt erst wenige Wochen zurück: Im Finale der UEFA Nations League A am 5. Juni 2025 setzte sich Spanien in einem torreichen Spiel mit 5:4 durch. Auch bei der Europameisterschaft 2024 behielt Spanien im Halbfinale mit 2:1 die Oberhand. Aus den letzten fünf direkten Duellen gingen die Spanier dreimal als Sieger hervor, Frankreich gewann zweimal.





Frankreich vs. Spanien: Die Tabellen

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