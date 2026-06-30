ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Frankreich vs. Schweden heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Frankreich trifft im Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 auf Schweden. Das Duell findet am 30. Juni im New York New Jersey Stadium in East Rutherford statt.

Didier Deschamps führt Les Bleus in diese K.o.-Runde – und er tut es mit einem makellosen Gruppenauftritt im Rücken. Frankreich gewann alle drei Gruppenspiele, erzielte zehn Tore und kassierte nur zwei. Mit einem Hattrick gegen Norwegen im letzten Gruppenspiel unterstrich Ousmane Dembele, dass Frankreichs Offensivpotenzial weit über Kylian Mbappe hinausreicht.

Für Deschamps ist es ein besonderes Turnier: Der Nationaltrainer hat angekündigt, nach dieser WM zurückzutreten. Der Druck, mit einem Titel abzutreten, dürfte seine Mannschaft zusätzlich antreiben.

Schweden unter Graham Potter hat sich als eines der besten Drittplatzierten für die Runde der 32 qualifiziert – ein Weg, der alles andere als glatt verlief. Ein 5:1 gegen Tunesien stand einem 1:5 gegen die Niederlande gegenüber. Das 1:1 gegen Japan im letzten Gruppenspiel reichte gerade noch, um weiterzukommen.

Potter hat vor dem Spiel offen von einem "Traum" gesprochen, gegen Frankreich anzutreten. Seine Mannschaft weiß, dass sie als klarer Außenseiter in diese Partie geht – doch der Einzelausscheidungsmodus lässt Raum für Überraschungen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Weiter unten finden sich alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream. Das Spiel zwischen Frankreich und Schweden beginnt am 30.06.2026 um 23 Uhr.

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Es wird keine Übertragung im Free-TV für Frankreich gegen Schweden geben, also bieten ARD und ZDF keine Live-Berichterstattung an. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV.

Der Telekom-Anbieter zeigt alle WM-Spiele live, davon einige wie auch Frankreich gegen Schweden exklusiv. Als Kommentator fungiert Christian Straßburger.





Anstoßzeit Frankreich gegen Schweden

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde New York/New Jersey Stadium

Frankreich vs. Schweden: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 4 I. Hien

Form

Frankreich kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in dieses Achtelfinale. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 in einem Vorbereitungsfreundschaftsspiel gegen die Elfenbeinküste. In der WM-Gruppenphase besiegten Les Bleus Senegal 3:1, Irak 3:0 und Norwegen 4:1 – insgesamt zehn Tore in drei Spielen bei nur zwei Gegentoren. Der Sieg gegen Norwegen war der überzeugendste der drei Auftritte.

Schwedens jüngste Bilanz zeigt ein gemischtes Bild: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Das 5:1 gegen Tunesien war beeindruckend, das 1:5 gegen die Niederlande hingegen ernüchternd. Das abschließende 1:1 gegen Japan reichte zum Weiterkommen. Über die letzten fünf Spiele erzielte Schweden zehn Tore und kassierte ebenfalls zehn.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im November 2020 statt: Frankreich gewann daheim in der UEFA Nations League A mit 4:2. Im Hinspiel desselben Wettbewerbs hatte Schweden in Stockholm mit 1:0 die Oberhand behalten. Aus den letzten fünf Duellen geht Frankreich mit drei Siegen gegenüber einem schwedischen Erfolg als stärkere Mannschaft hervor. In der WM-Qualifikation 2016 und 2017 gewann jeweils das Heimteam.





Frankreich vs. Schweden: Die Tabellen

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