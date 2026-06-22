Frankreich und Irak treffen im Lincoln Financial Field in Philadelphia im zweiten Gruppenspiel der WM-Gruppe I aufeinander. Les Bleus gehen als klarer Favorit in diese Partie, während die Mesopotamischen Löwen nach ihrer Auftaktniederlage bereits unter Druck stehen.

Frankreich startete mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Senegal in das Turnier. Kylian Mbappe traf doppelt und schrieb damit Geschichte: Mit nun 14 WM-Toren ist er Frankreichs alleiniger Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften.

Michael Olise war gegen Senegal das kreative Herzstück der französischen Offensive. Der Bayern-München-Star lieferte eine Vorstellung ab, die selbst Frankreich-Legende Thierry Henry ins Schwärmen brachte – er bezeichnete Olise nach dem Spiel als den wichtigsten Spieler der Equipe Tricolore.





Irak verlor das Auftaktspiel gegen Norwegen mit 1:4 und muss in Philadelphia punkten, um die Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Trainer Graham Arnold wird von seiner Mannschaft eine deutliche Reaktion fordern.

Die Iraker zeigten in der Qualifikation bemerkenswerte Moral und kämpferische Qualitäten. Mit talentierten Spielern, die in Europa ihr Geld verdienen, und erfahrenen Führungsspielern ist das Potenzial vorhanden – doch gegen dieses Frankreich wird es eine enorme Herausforderung.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Nachfolgend finden sich alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream. Das Spiel zwischen Frankreich und Irak beginnt am 22.06.2026 um 23 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Frankreich vs. Irak heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das zweite Spiel der französischen Nationalmannschaft könnt Ihr im Gegensatz zum Auftakt gegen Senegal auch im Free-TV verfolgen. Die ARD überträgt die Partie zwischen Frankreich und Irak live. Alternativ steht Euch der Livestream auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Tom Bartels begleitet die Begegnung als Kommentator.

Auch MagentaTV zeigt das Duell live. Der Telekom-Anbieter hat ohnehin alle WM-Spiele im Programm. Dort übernimmt Marco Hagemann den Kommentar.

Anstoßzeit Frankreich gegen Irak

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I Philadelphia Stadium

Frankreich vs. Irak: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Frankreich kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Nach zwei Niederlagen in Testspielen – darunter ein 1:2 gegen die Elfenbeinküste – fanden Les Bleus rechtzeitig zur WM zu ihrer Form zurück. Der jüngste 3:1-Sieg gegen Senegal war der bislang deutlichste Auftritt. In den fünf Spielen erzielte Frankreich zehn Treffer und kassierte sieben.

Irak dagegen hat in den letzten fünf Spielen nur zwei Siege eingefahren. Dem 1:0 gegen Andorra und dem 2:1 in der WM-Qualifikation gegen Bolivien folgten ein Remis gegen Spanien sowie Niederlagen gegen Venezuela (0:2) und zuletzt gegen Norwegen (1:4). In diesen fünf Partien traf der Irak fünfmal und kassierte acht Gegentreffer.





Bilanz direkte Duelle





Frankreich vs. Irak: Die Tabellen

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