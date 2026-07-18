ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Frankreich vs. England heute live: Wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Im Hard Rock Stadium in Miami treffen Frankreich und England am Samstag, dem 18. Juli, im Spiel um den dritten Platz der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Für beide Mannschaften ist es ein Abschluss, den sich keiner von ihnen gewünscht hat – beide waren mit dem festen Ziel ins Halbfinale gegangen, den Titel zu holen.

Frankreich hatte das Turnier mit beeindruckender Offensivkraft durchgespielt und zeigte im Viertelfinale gegen Marokko eine souveräne Vorstellung. Gegen Spanien jedoch wirkte die Mannschaft von Didier Deschamps überfordert, verlor 0:2 und schied aus. Lucas Digne stand dabei im Mittelpunkt: Sein Foulspiel an Lamine Yamal führte zum entscheidenden Elfmeter.

England erlebte einen noch bittereren Abend. Die Three Lions führten gegen Argentinien in Atlanta durch Anthony Gordons Tor in der 55. Minute, ehe Lionel Messi mit zwei Torvorlagen in der Schlussphase das Blatt wendete. Enzo Fernández traf in der 85. Minute, Lautaro Martínez erzielte in der 92. Minute den Siegtreffer.

Die Nachwirkungen der Niederlage begleiten England nach Miami. Thomas Tuchel steht unter Druck – Michael Owen kritisierte seine defensive Ausrichtung scharf, während andere frühere Nationalspieler den deutschen Trainer in Schutz nehmen. Tuchel selbst hat sich klar zur Zukunft geäußert und bekräftigt, die Mannschaft zur Heim-EM 2028 führen zu wollen.

Für Frankreich geht es darum, mit einem Sieg zumindest etwas Würde zu retten. Deschamps coacht sein 26. WM-Spiel, und mit Michael Olise – fünf Vorlagen in diesem Turnier – steht ein Spieler auf dem Platz, der noch Geschichte schreiben kann. William Saliba fehlt nach seiner Verletzung gegen Spanien.

Das Spiel zwischen Frankreich und England beginnt am 18. Juli 2026 um 23 Uhr.

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Für den Zugriff auf die Übertragung ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Eine Ausstrahlung im Free-TV bei ARD oder ZDF gibt es hingegen nicht.

Anstoßzeit Frankreich gegen England

Weltmeisterschaft - Bronze Miami Stadium

Frankreich vs. England: Aufstellungen

Form

Frankreich kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen nach Miami. Die Mannschaft von Didier Deschamps gewann gegen Norwegen (4:1), Schweden (3:0), Paraguay (1:0) und Marokko (2:0), ehe sie zuletzt im Halbfinale gegen Spanien mit 0:2 verlor. In diesen fünf Partien erzielte Frankreich zehn Tore und kassierte vier.

England weist ebenfalls vier Siege und eine Niederlage in den letzten fünf Begegnungen auf. Die Three Lions setzten sich gegen Panama (2:0), die DR Kongo (2:1), Mexiko (3:2) und Norwegen (2:1) durch, scheiterten dann aber im Halbfinale mit 1:2 an Argentinien. Insgesamt traf England achtmal und kassierte sechs Gegentreffer. Drei der vier englischen Siege fielen dabei auswärts.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand bei der WM 2022 statt: England unterlag Frankreich damals mit 1:2. Aus den letzten fünf Duellen gewann Frankreich dreimal, England einmal, ein Spiel endete unentschieden. Frankreich erzielte in diesen Begegnungen zehn Tore, England sieben.





Frankreich vs. England: Die Tabellen

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