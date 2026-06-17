England und Kroatien eröffnen ihre WM-Kampagne 2026 in der Gruppe L mit einem Duell, das in den vergangenen Jahren bereits für unvergessliche Momente gesorgt hat. Das Spiel findet im Dallas Stadium in Arlington statt und ist der erste große Prüfstein für beide Mannschaften auf dem Weg zur K.-o.-Runde.

Thomas Tuchel führt die Three Lions in sein erstes großes Turnier als englischer Nationaltrainer. Um Jude Bellingham, der trotz einer durchwachsenen Klubsaison bei Real Madrid weiterhin als zentrales Element im englischen Spiel gilt, und Kapitän Harry Kane, den Kroatiens Abwehrspieler Duje Caleta-Car bereits im Vorfeld als einen der schwierigsten Stürmer der Welt bezeichnet hat, sollen die Engländer ihre Turnierhoffnungen aufbauen.

Kroatiens Trainer Zlatko Dalic setzt erneut auf die Erfahrung seiner Mannschaft. Luka Modric, der bei seinem fünften Weltturnier antritt und zuletzt für AC Milan spielte, hat unmissverständlich klargemacht, dass Kroatien niemanden fürchtet – auch nicht England.

Josko Gvardiol bildet das Rückgrat einer kroatischen Defensive, die in diesem Turnier wieder für Stabilität sorgen soll. Die Vatreni haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in Turnieren über sich hinauswachsen können.

England belegt in der Gruppe L aktuell den zweiten Platz, Kroatien führt die Tabelle an. Ein Sieg zum Auftakt wäre für beide Teams ein wichtiges Signal.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.

Das Spiel zwischen England und Kroatien beginnt am 17.06.2026, 22:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für England vs. Kroatien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Begegnung zwischen England und Kroatien wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV übertragen. Im kostenpflichtigen Angebot von MagentaTV ist die Partie live zu sehen, kommentiert von Wolff Fuss. Dort werden im Verlauf des Turniers sämtliche Spiele vollständig übertragen.

Auch im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream des ZDF ist das Spiel verfügbar. Die Kommentierung übernimmt dort - Oliver Schmidt.

Anstoßzeit England gegen Kroatien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Dallas Stadium

England vs. Kroatien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in dieses Turnier. Zuletzt bezwangen die Three Lions Costa Rica mit 3:0, davor Neuseeland knapp mit 1:0. Die einzige Niederlage setzte es im März gegen Japan mit 0:1. Insgesamt erzielte England in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum sieben Tore und kassierte drei.

Kroatien weist ebenfalls drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg gelang gegen Slowenien mit 2:1. Zuvor unterlagen die Vatreni Belgien mit 0:2 und Brasilien mit 1:3, ehe sie sich gegen Kolumbien und Montenegro jeweils auswärts durchsetzten. In fünf Spielen trafen die Kroaten neunmal und kassierten acht Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand bei der Europameisterschaft 2021 statt: England gewann mit 1:0. Zuvor hatte England Kroatien im November 2018 in der UEFA Nations League ebenfalls mit 2:1 besiegt, während das Hinspiel im Oktober 2018 torlos endete. Das bekannteste Duell bleibt das WM-Halbfinale 2018, als Kroatien England mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Turnier warf. In den fünf vorliegenden Direktbegegnungen hat England zweimal gewonnen, Kroatien einmal, bei einem Unentschieden und einem weiteren englischen Sieg.





England vs. Kroatien: Die Tabellen

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