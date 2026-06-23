England trifft im zweiten Gruppenspiel der WM 2026 auf Ghana. Die Partie steigt im Gillette Stadium in Boston und entscheidet maßgeblich über die weitere Ausrichtung der Gruppe L.

Thomas Tuchel geht mit breiter Brust in die Partie. Der 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien war kein Selbstläufer, aber er war überzeugend – vor allem in den Momenten, in denen England Tempo und Qualität vereinte. Jude Bellingham war dabei einmal mehr der Unterschiedsspieler: sein Treffer kurz nach der Halbzeit gab England die Führung zurück und zeigte, welche Wirkung der Real-Madrid-Star auf dieses Team hat.

Declan Rice, der nach dem Kroatien-Spiel wegen Oberschenkelproblemen beobachtet wurde, hat nach eigenen Angaben seit Dezember mit neuralen Schmerzen gespielt. Tuchel hat die Situation mit Bedacht gemanagt, und Rice selbst betont, für Ghana bereit zu sein. Auch Marcus Rashford hat das Training in Kansas City wieder aufgenommen.

Ghana reist als Gruppenzweiter nach Boston. Carlos Queiroz' Mannschaft gewann das Auftaktspiel gegen Panama mit 1:0 – ein knappes, aber effektives Ergebnis. Die Vorlaufform war durchwachsen: Niederlagen gegen Mexiko, Deutschland und Österreich in den Wochen und Monaten vor dem Turnier werfen Fragen über die Belastbarkeit der Black Stars auf diesem Niveau auf.

Für England wäre ein Sieg gleichbedeutend mit dem frühzeitigen Einzug in die Runde der letzten 32. Für Ghana geht es darum, den positiven Start zu bestätigen und England unter Druck zu setzen.

Wo das Spiel zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier.

Das Spiel zwischen England und Ghana beginnt am 23.06.2026 um 22:00 Uhr.









ARD, ZDF oder nur MagentaTV für England vs. Ghana heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Spiel zwischen England und Ghana bei der WM 2026 wird in Deutschland auf MagentaTV sowie im Free-TV bei der ARD übertragen. Alle Informationen zu den verfügbaren TV-Sendern und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

Für MagentaTV, das alle WM-Spiele überträgt, benötigt Ihr ein Abo, um Euch England gegen Ghana dort heute anzuschauen. Kommentator bei MagentaTV ist Jan Platte.

Bei der ARD sind vor Spielbeginn Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird England vs. Ghana im Ersten dann von Tom Bartels.

Anstoßzeit England gegen Ghana

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Boston Stadium

England vs. Ghana: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England kommt mit drei Siegen aus den jüngsten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 4:2 gegen Kroatien in der WM-Gruppenphase am 17. Juni. Davor gab es zwei Testspielsiege – 3:0 gegen Costa Rica und 1:0 gegen Neuseeland. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Japan im März. Insgesamt erzielte England in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte vier.

Ghana weist aus den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen vor. Der Sieg kam zuletzt im wichtigsten Moment: 1:0 gegen Panama zum WM-Auftakt am 17. Juni. Das Remis gegen Wales (1:1) war das einzige positive Ergebnis aus den Testspielen. Gegen Österreich kassierte Ghana fünf Tore – ein Wert, der die defensive Anfälligkeit unterstreicht. Über alle fünf Partien hinweg traf Ghana fünfmal und ließ neun Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

ENG Letztes Spiel GHA 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege England 1 - 1 Ghana 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Aus den vorliegenden Daten ist lediglich eine direkte Begegnung zwischen England und Ghana dokumentiert: ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel vom 29. März 2011. Auf Basis dieser einen Partie ist die Bilanz ausgeglichen.





England vs. Ghana: Die Tabellen

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