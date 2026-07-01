ARD, ZDF oder nur MagentaTV für England vs. DR Kongo heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

England und die DR Kongo treffen im Atlanta Stadium aufeinander – es ist das WM-Sechzehntelfinale, auf das beide Nationen nach ihren Gruppenauftritten hingearbeitet haben. Thomas Tuchels Mannschaft hat die Gruppe L als Erster abgeschlossen und geht als Favorit in dieses Duell. Für die Leoparden aus der DR Kongo ist es die Chance, sich als eine der Überraschungsmannschaften dieses Turniers zu beweisen.

England hat in der Gruppenphase Substanz gezeigt. Der 4:2-Sieg gegen Kroatien zum Auftakt setzte ein Statement, auch wenn das Spiel nach einer Trinkpause an Tempo verlor. Das 0:0 gegen Ghana war ein Rückschlag, doch das 2:0 gegen Panama – verbunden mit dem historischen WM-Rekordtor von Harry Kane – bestätigte, dass diese Mannschaft in Form ist.

Kane ist nicht der einzige Gesprächsstoff rund um die Three Lions. Declan Rice, der das Spiel gegen Panama wegen einer Wadenproblematik verpasste, soll für das Sechzehntelfinale wieder fit sein – eine wichtige Nachricht für Tuchel, der seinen Ankerspieler im defensiven Mittelfeld zurückbekommt.

Die DR Kongo hat die Gruppe K auf dem dritten Platz beendet, aber der Weg dorthin war alles andere als geradlinig. Das 1:1 gegen Portugal und der abschließende 3:1-Sieg gegen Usbekistan zeigen, dass Sebastien Desabres Team zu Toren in der Lage ist. Die 0:1-Niederlage gegen Kolumbien war der einzige echte Ausrutscher.

Dieses Achtelfinale ist das erste direkte Aufeinandertreffen beider Nationen bei einer Weltmeisterschaft. England bringt die Erfahrung eines Turnierteams mit, die DR Kongo die Unbekümmertheit eines Außenseiters, der nichts zu verlieren hat.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten. Das Spiel zwischen England und DR Kongo beginnt am 01.07.2026 um 18 Uhr.

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Ihr könnt die Partie England gegen Kongo tatsächlich kostenlos im Free-TV verfolgen. Die ARD überträgt das Spiel live und bietet zusätzlich einen Livestream auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek an.

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Den Kommentar für die ARD übernimmt Christina Graf, während bei MagentaTV Wolff Fuss am Mikrofon sitzt.

Anstoßzeit England gegen DR Kongo

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Atlanta Stadium

England vs. DR Kongo: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in dieses Achtelfinale. Der jüngste Auftritt war das 2:0 gegen Panama am 27. Juni, davor folgte das torlose Remis gegen Ghana. In der Gruppe erzielte England insgesamt sieben Treffer und kassierte zwei – beide im Spiel gegen Kroatien, das mit 4:2 gewonnen wurde. Drei Siege in Folge sprechen für eine Mannschaft, die Fahrt aufgenommen hat.

Die DR Kongo weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden vor. Zuletzt gewannen die Leoparden am 27. Juni mit 3:1 gegen Usbekistan – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt. Zuvor hatten sie gegen Portugal 1:1 gespielt und gegen Kolumbien mit 0:1 verloren. In den fünf Partien erzielte die DR Kongo sechs Tore und kassierte fünf.





Bilanz direkte Duelle





England vs. DR Kongo: Die Tabellen

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