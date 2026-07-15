Im WM-Halbfinale 2026 trifft England im Atlanta Stadium auf Argentinien. Zwei der bekanntesten Fußballnationen der Welt stehen sich in einem der bedeutendsten Duelle des Turniers gegenüber.

England hat sich mit vier Siegen und einem Remis durch die Vorrunde und K.o.-Runde gekämpft. Im Viertelfinale bezwangen die Three Lions Norwegen mit 2:1 nach Verlängerung – ein Sieg, der alles andere als komfortabel war. Trainer Thomas Tuchel räumte selbst ein, dass seine Mannschaft bislang nur in Momenten ihr bestes Fußball gezeigt hat.

Jude Bellingham ist der überragende Akteur des Turniers auf englischer Seite. Der Real-Madrid-Profi hat die Kritiker mit Leistung um Leistung zum Schweigen gebracht und steht im Mittelpunkt jeder englischen Offensivaktion. Harry Kane verteidigte Tuchel nach dem Norwegen-Spiel öffentlich und betonte den Zusammenhalt im Kader.

Argentinien reist als makelloses Team nach Atlanta. Fünf Spiele, fünf Siege – Lionel Scalonis Mannschaft hat beim Turnier in Nordamerika nichts dem Zufall überlassen. Zuletzt wurde die Schweiz mit 3:1 aus dem Wettbewerb verabschiedet.

Die Albiceleste hat in dieser WM 15 Tore erzielt. Das ist eine beeindruckende Bilanz, die zeigt, wie gefährlich diese Mannschaft in der Offensive aufgestellt ist. Für England wird es darum gehen, diese Torgefahr zu neutralisieren.

Ex-England-Profi Joe Cole zeigte sich zuletzt überzeugt, dass die Geschwindigkeit der Three Lions den Unterschied machen wird. Die Partie verspricht ein offenes Duell zwischen zwei taktisch unterschiedlichen Mannschaften.

Hier erfahrt ihr, wo ihr das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien live im TV und per Live-Stream verfolgen könnt. Das Spiel zwischen England und Argentinien beginnt am 15.07.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für England vs. Argentinien heute live: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das zweite WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien wird sowohl von MagentaTV als auch von der ARD übertragen.

Damit können Fans die Partie im Free-TV live im Ersten verfolgen. Außerdem steht ein kostenloser Livestream auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Durch die Übertragung führen Moderatorin Esther Sedlaczek, Kommentator Tom Bartels und Experte Bastian Schweinsteiger.

MagentaTV zeigt die Begegnung ebenfalls live. Dort übernimmt Wolff Fuss den Kommentar. Der Telekom-Anbieter setzt zudem auf ein prominent besetztes Expertenteam, zu dem unter anderem Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels gehören.

Anstoßzeit England gegen Argentinien

Weltmeisterschaft - Halbfinale Atlanta Stadium

England vs. Argentinien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 14 J. Henderson

26 J. Quansah Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien in dieses Halbfinale. Das torlose Remis gegen Ghana war der einzige Ausrutscher – danach folgten Siege gegen Panama (2:0), die DR Kongo (2:1), Mexiko (3:2) und zuletzt Norwegen (2:1). In diesen fünf Spielen erzielte England zehn Tore und kassierte vier.

Argentinien präsentiert sich in makelloser Form: fünf Spiele, fünf Siege, kein einziger Punktverlust. Die Albiceleste schlugen Österreich (2:0), Jordanien (3:1), Kap Verde (3:2), Ägypten (3:2) und zuletzt die Schweiz (3:1). Mit 15 erzielten Toren und nur sechs Gegentoren stellt Argentinien die offensivstärkste Bilanz dieser WM-Runde.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert aus einem Freundschaftsspiel im November 2005, das England mit 3:2 gewann. Davor besiegte England Argentinien bei der WM 2002 mit 1:0. Im Februar 2000 trennten sich beide Teams in einem Freundschaftsspiel torlos mit 0:0. Aus den drei vorliegenden Begegnungen gehen die Engländer mit zwei Siegen und einem Remis als statistisch stärkere Seite hervor.





England vs. Argentinien: Die Tabellen

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