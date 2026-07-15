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ARD, ZDF oder nur MagentaTV für England vs. Argentinien heute live: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
England - Argentinien
England
Argentinien

England duelliert sich am heutigen Mittwoch mit Argentinien im Halbfinale der WM um das zweite Finalticket. Doch wo läuft die Partie im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Im WM-Halbfinale 2026 trifft England im Atlanta Stadium auf Argentinien. Zwei der bekanntesten Fußballnationen der Welt stehen sich in einem der bedeutendsten Duelle des Turniers gegenüber.

England hat sich mit vier Siegen und einem Remis durch die Vorrunde und K.o.-Runde gekämpft. Im Viertelfinale bezwangen die Three Lions Norwegen mit 2:1 nach Verlängerung – ein Sieg, der alles andere als komfortabel war. Trainer Thomas Tuchel räumte selbst ein, dass seine Mannschaft bislang nur in Momenten ihr bestes Fußball gezeigt hat.

Jude Bellingham ist der überragende Akteur des Turniers auf englischer Seite. Der Real-Madrid-Profi hat die Kritiker mit Leistung um Leistung zum Schweigen gebracht und steht im Mittelpunkt jeder englischen Offensivaktion. Harry Kane verteidigte Tuchel nach dem Norwegen-Spiel öffentlich und betonte den Zusammenhalt im Kader.

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Argentinien reist als makelloses Team nach Atlanta. Fünf Spiele, fünf Siege – Lionel Scalonis Mannschaft hat beim Turnier in Nordamerika nichts dem Zufall überlassen. Zuletzt wurde die Schweiz mit 3:1 aus dem Wettbewerb verabschiedet.

Die Albiceleste hat in dieser WM 15 Tore erzielt. Das ist eine beeindruckende Bilanz, die zeigt, wie gefährlich diese Mannschaft in der Offensive aufgestellt ist. Für England wird es darum gehen, diese Torgefahr zu neutralisieren.

Ex-England-Profi Joe Cole zeigte sich zuletzt überzeugt, dass die Geschwindigkeit der Three Lions den Unterschied machen wird. Die Partie verspricht ein offenes Duell zwischen zwei taktisch unterschiedlichen Mannschaften.

Hier erfahrt ihr, wo ihr das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien live im TV und per Live-Stream verfolgen könnt. Das Spiel zwischen England und Argentinien beginnt am 15.07.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für England vs. Argentinien heute live: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


Das zweite WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien wird sowohl von MagentaTV als auch von der ARD übertragen.

Damit können Fans die Partie im Free-TV live im Ersten verfolgen. Außerdem steht ein kostenloser Livestream auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Durch die Übertragung führen Moderatorin Esther Sedlaczek, Kommentator Tom Bartels und Experte Bastian Schweinsteiger.

MagentaTV zeigt die Begegnung ebenfalls live. Dort übernimmt Wolff Fuss den Kommentar. Der Telekom-Anbieter setzt zudem auf ein prominent besetztes Expertenteam, zu dem unter anderem Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels gehören.

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Anstoßzeit England gegen Argentinien

England vs. Argentinien: Aufstellungen

England vs Argentinien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
England crest
England
ENG
Aufstellung
Argentinien crest
Argentinien
ARG
4-1-3-2
1J. Pickford5J. Stones6M. Guehi3N. O'Reilly2E. Konsa10J. Bellingham4D. Rice8E. Anderson18A. Gordon7B. Saka9H. Kane23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez3Nicolás Tagliafico20A. Mac Allister5L. Paredes7R. De Paul24Enzo Fernández10L. Messi9Julián Álvarez
Argentinien crest
Argentinien
ARG
4-2-3-1
England

Startelf

Argentinien

Trainer

  • T. Tuchel
  • L. Scaloni

Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    • Keine Spieler-Ausfälle

    Form

    ENG

    ENG - Form

    GHA
    U0-0
    PAN
    S0-2
    COD
    S2-1
    MEX
    S2-3
    NOR
    S1-2
    Tor erzielt (kassiert)
    9/4
    Spiele mit mehr als 2,5 Toren
    3/5
    Beide Mannschaften erzielten ein Tor
    3/5
    ARG

    ARG - Form

    AUT
    S2-0
    JOR
    S1-3
    CPV
    S3-2
    ÄGY
    S3-2
    SUI
    S3-1
    Tor erzielt (kassiert)
    14/6
    Spiele mit mehr als 2,5 Toren
    4/5
    Beide Mannschaften erzielten ein Tor
    4/5

    England kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien in dieses Halbfinale. Das torlose Remis gegen Ghana war der einzige Ausrutscher – danach folgten Siege gegen Panama (2:0), die DR Kongo (2:1), Mexiko (3:2) und zuletzt Norwegen (2:1). In diesen fünf Spielen erzielte England zehn Tore und kassierte vier.

    Argentinien präsentiert sich in makelloser Form: fünf Spiele, fünf Siege, kein einziger Punktverlust. Die Albiceleste schlugen Österreich (2:0), Jordanien (3:1), Kap Verde (3:2), Ägypten (3:2) und zuletzt die Schweiz (3:1). Mit 15 erzielten Toren und nur sechs Gegentoren stellt Argentinien die offensivstärkste Bilanz dieser WM-Runde.


    Bilanz direkte Duelle

    ENG

    Letzte 3 Spiele

    ARG

    2

    Siege

    1

    Unentschieden

    0

    Siege

    4

    Erzielte Tore

    2
    Spiele über 2,5 Tore
    1/3
    Beide Teams haben getroffen
    1/3

    Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert aus einem Freundschaftsspiel im November 2005, das England mit 3:2 gewann. Davor besiegte England Argentinien bei der WM 2002 mit 1:0. Im Februar 2000 trennten sich beide Teams in einem Freundschaftsspiel torlos mit 0:0. Aus den drei vorliegenden Begegnungen gehen die Engländer mit zwei Siegen und einem Remis als statistisch stärkere Seite hervor.


    England vs. Argentinien: Die Tabellen

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