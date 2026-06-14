Das erste Gruppenspiel der WM 2026 zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador steigt im Philadelphia Stadium. Beide Teams treffen in der Gruppe E aufeinander – und damit in der von Deutschland.

Für die Elfenbeinküste ist es die Rückkehr auf die große Bühne nach zwölf Jahren Abstinenz. Trainer Emerse Fae hat die Mannschaft seit dem AFCON-Triumph 2023 taktisch gefestigt. Innenverteidiger Evan Ndicka bildet das Rückgrat einer Defensive, die in der WM-Qualifikation kein einziges Gegentor kassierte.

Im Mittelfeld verleihen Seko Fofana und Kapitän Franck Kessie der Mannschaft Energie und Führungsqualität. In der Offensive sollen Amad Diallo von Manchester United und Simon Adingra für Gefahr sorgen.





Ecuador reist mit breiter Brust nach Philadelphia. Trainer Sebastian Beccacece, seit 2024 im Amt, hat La Tri zu einer der defensiv stabilsten Mannschaften Südamerikas geformt. In 18 CONMEBOL-Qualifikationsspielen kassierte Ecuador nur fünf Gegentore – ein beeindruckender Wert in einer der schwierigsten Qualifikationsrunden der Welt.

Das Herzstück der ecuadorianischen Defensive bilden Willian Pacho von Paris Saint-Germain und Piero Hincapie von Arsenal – zwei Spieler, die sich zuletzt im Champions-League-Finale gegenüberstanden. Im Mittelfeld ist Chelsea-Star Moises Caicedo der Motor des Teams.

Wo das Spiel zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr hier. Das Spiel zwischen Elfenbeinküste und Ecuador beginnt am 15.06.2026 um 1 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Elfenbeinküste vs. Ecuador heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Gruppenspiel zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador wird sowohl im Free-TV als auch bei MagentaTV übertragen. Der Anbieter der Telekom besitzt die Übertragungsrechte an sämtlichen Partien und hat sogar einige exklusiv im Programm. Das Spiel wird Jan Platte kommentieren.

Die kostenlose Übertragung ist in der ARD zu finden - oder im Livestream bei sportschau.de. Kommentieren wird Philipp Sohmer.

Anstoßzeit Elfenbeinküste gegen Ecuador

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Philadelphia Stadium

Elfenbeinküste vs. Ecuador: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 21 E. N'Dicka Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Elfenbeinküste kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen in das Turnier. Zuletzt bezwangen sie Frankreich am 4. Juni mit 2:1 – ein Ergebnis, das die Formkurve der Ivorer eindrucksvoll unterstreicht. Davor gab es ein 1:0 gegen Schottland und ein beeindruckendes 4:0 gegen Südkorea. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:2 gegen Ägypten im Afrika-Cup im Januar.

Ecuador gewann ebenfalls drei der letzten fünf Partien und blieb zweimal ungeschlagen. Im letzten Vorbereitungsspiel am 7. Juni bezwangen sie Guatemala mit 3:0, zuvor schlugen sie Saudi-Arabien 2:1. Gegen die Niederlande und Marokko gab es jeweils ein 1:1. In den fünf Begegnungen erzielte Ecuador neun Tore und kassierte drei.





Bilanz direkte Duelle

Zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador liegen keine Aufzeichnungen über frühere Begegnungen vor. Das Spiel in Philadelphia ist das erste Aufeinandertreffen beider Nationen auf der WM-Bühne.





Elfenbeinküste vs. Ecuador: Die Tabellen

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