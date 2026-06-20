Ecuador und Curacao treffen am 20. Juni 2026 im Kansas City Stadium in der WM-Gruppe E aufeinander. Beide Mannschaften gehen nach Niederlagen im Auftaktspiel unter Druck in diese Partie.

Ecuador kassierte zum Turnierauftakt eine bittere 0:1-Niederlage gegen die Elfenbeinküste. Amad Diallo traf in der Nachspielzeit und beendete damit eine bemerkenswerte Serie von 19 Spielen ohne Niederlage für La Tri. Trainer Sebastian Beccacece, der seit 2024 im Amt ist, muss nun eine Reaktion fordern.

Das defensive Fundament Ecuadors bleibt beeindruckend. PSG-Verteidiger Willian Pacho und Arsenal-Profi Piero Hincapie bilden ein Abwehrduo, das sich erst kürzlich im Champions-League-Finale gegenüberstand. Im Mittelfeld ist Chelsea-Star Moises Caicedo das Herzstück des Teams.

Curacao erlebte seinen WM-Einstand als historische Lehrstunde. Das 1:7 gegen Deutschland war ein harter Einstieg für die Karibiknation, die zum ersten Mal überhaupt auf der großen Bühne steht. Trainer Dick Advocaat, eine Legende des niederländischen Fußballs, muss seine Mannschaft für diese schwierige Aufgabe neu ausrichten.

Die Insulaner verfügen dennoch über interessante Einzelspieler. Tahith Chong, einst bei Manchester United ausgebildet, bringt Erfahrung aus dem englischen Profifußball mit. Stürmer Gervane Kastaneer war in der Qualifikation mit fünf Treffern entscheidend beteiligt.

Für Ecuador geht es um nichts weniger als den Verbleib im Turnier. Ein Sieg ist Pflicht, will La Tri das Ticket für das Sechzehntelfinale buchen. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie live sehen könnt.

Das Spiel zwischen Ecuador und Curacao beginnt am 21.06.2026 um 2 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Ecuador vs. Curacao heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Neben der Übertragung von MagentaTV, wo alle Spiele der WM live zu sehen sind, ist auch das ZDF mit von der Partie. Dort führen Euch Moderator Alexander Ruda und Kommentator Martin Schneider durch die Nacht.

Bei MagentaTV wird Markus Höhner die Partie zwischen Ecuador und Curacao kommentieren.

Anstoßzeit Ecuador gegen Curacao

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Kansas City Stadium

Ecuador vs. Curacao: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Ecuador kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war die 0:1-Niederlage gegen die Elfenbeinküste am 14. Juni – das Ende einer langen Serie ohne Niederlage. Davor gewann La Tri in Testspielen gegen Guatemala mit 3:0 und gegen Saudi-Arabien mit 2:1. Die beiden März-Partien gegen die Niederlande und Marokko endeten jeweils 1:1. In diesen fünf Spielen erzielte Ecuador acht Tore und kassierte vier.

Curacao weist aus den letzten fünf Partien nur einen Sieg vor. Das 4:0 gegen Aruba am 7. Juni war der einzige Lichtblick in einer schwierigen Phase. Davor verlor die Mannschaft 1:4 gegen Schottland und 1:5 gegen Australien. Das WM-Auftaktspiel endete mit dem 1:7 gegen Deutschland, zuvor gab es im März ein 0:2 gegen China. Über diese fünf Spiele hinweg traf Curacao sechsmal und kassierte 19 Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Ecuador und Curacao sind sich noch nie zuvor begegnet. Das Duell am 20. Juni 2026 in Kansas City ist das erste Aufeinandertreffen beider Nationen auf jeder Ebene des Fußballs.





Ecuador vs. Curacao: Die Tabellen

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